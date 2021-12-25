«Зенит-Казань» поспорит за Кубок России с московским «Динамо»

Сегодня вечером определился соперник казанского «Зенита» в финале Кубка России. Им стало московское «Динамо».

Казанцы уверенно вышли в финал Кубка страны, разгромив со счетом 3:0 новосибирский «Локомотив». Во втором, вечернем полуфинале встречались хозяева «Финала четырех» — турнир проходит в Санкт-Петербурге на хоккейной арене «Ледовый» — питерский «Зенит» и московское «Динамо». Со счетом 3:1 победу в матче одержали москвичи.

Таким образом, завтра в 19.00 в финале Кубка России сыграют «Зенит-Казань» и «Динамо» (М), действующий обладатель Кубка.