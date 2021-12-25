«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России

Сегодня казанский «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге новосибирский «Локомотив» со счетом 3:0. Победа в стартовом матче «Финала четырех» Кубка России вывела команду в финал турнира.

Столь важный матч казанцы начали в оптимальном составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Мика Кристенсон и либеро Илья Федоров.

Первую партию казанцы провели на одном дыхании. К слову, в Северной столице в нынешний уикенд гостят сразу три команды из Казани — волейбольные «Зенит» и женское «Динамо-Ак Барс», выступающие в «Финале четырех» Кубка страны, и баскетбольный УНИКС, который завтра сыграет с лиге ВТБ с местным «Зенитом». Практически сразу казанцы захватили инициативу — 2:5 Михайлов на блоке, атака Бедножа — 7:14. «Локомотиву» удавалось только временами выравнивать борьбу — 13:16, но сет «Зенит» выиграл очень уверенно, 19:25.

Вторая партия прошла совсем иначе. Теперь сибиряки здорово стартовали, демонстрируя мощную атаку, 7:4, 10:7, 16:14. С большим трудом, но казанцы сумели переломить ход партии, прежде всего за счет крепкого блока. Именно таким образом «Зенит» набрал четыре очка подряд и повел в счете — 16:18. Не без труда, но казанцы довели-таки партию до победного конца, 21:25.

Третья партия вновь прошла с небольшим преимуществом «Зенита», который после ровного старта — 5:5, начал постепенно наращивать свое преимущество. Только однажды железнодорожникам удалось сравнять счет, 17:17. После этого казанцы дожали соперника. Точку в партии и матче поставил «пулемет Максим» Михайлов — 22:25.

«Зенит» вышел в финал, где завтра встретится с победителем второй полуфинальной пары, «Зенит» (СПб) — «Динамо» (Москва), который состоится позднее. А «Локомотив» отправляется домой.