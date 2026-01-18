«Зенит-Казань» одержал победу над «Ярославичем» в 19-м туре Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» одержал победу над «Ярославичем» в матче 19-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги.

Команда Алексея Вербова уверенно обыграла соперника со счетом 3:0.

Соперники хорошо знакомы друг с другом по матчам чемпионата России. История личных встреч остается в пользу казанского клуба: «Зенит-Казань» регулярно добивается побед над «Ярославичем», в том числе в последних матчах Суперлиги.

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет 26 января против «Газпром-Югра».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».