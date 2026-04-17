Женили на родственницах и отправляли на СВО: до суда дошло дело об аферах с выплатами

Схема, благодаря которой группа людей наживалась на участниках СВО, действовала в Актанышском районе РТ с весны 2024 года. Ключевую роль в ней играли члены семьи Бакоян и экс-замглавы района Ильшат Габдулхаев. О том, как работала эта схема, – в материале «Татар-информа».





Актанышский суд назначил дату старта процесса по резонансному делу о мошенничестве с хищениями денег у участников СВО – накануне стало известно, что разбирательство начнется в мае. На скамье подсудимых одиннадцать человек: Эльвина Амирова, Арам и Мраз Бакояны, Ольга Галимова, Шамиль Гильманов, Рамзик Давришов, Вера Матанцева, Наталья Миншина, Ляйсан Хабибуллина, Радик Шарин и Радик Шарифуллин.

Всех обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него, Мразу Бакояну вменяют еще и отмывание денег, а Ляйсан Хабибуллину обвиняют в посредничестве во взяточничестве. У Рамзика Давришова есть еще обвинение в краже. К слову, по этому делу Бакояны дошли не в полном составе, изначально подсудимых было 12 человек. Дело Армена Бакояна было выделено в отдельное производство, так как он, как стало известно, заключил досудебное соглашение и дал показания против экс-заместителя главы Актанышского района Ильшата Габдулхаева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместитель главы Актанышского района Ильшат Габдулхаев в марте по представлению прокуратуры был уволен из-за утраты доверия. Он нарушал требования антикоррупционного законодательства и предоставлял неверные сведения как о своих доходах, так и о доходах супруги.

Кроме того, сейчас он фигурант уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки в 1,4 миллиона рублей за помощь в получении муниципального земельного участка. Габдулхаева подозревают в причастности к давлению на главу Кировского сельского поселения Ильназа Магданова – он требовал передать право аренды на участок тому самому Армену Бакояну.

В настоящее время, как стало известно «Татар-информу», в отношении Ильшата Габдулхаева возбуждено еще одно уголовное дело – следствие устанавливает его причастность к махинациям с контрактниками, теми же самыми, которые фигурируют в эпизодах дела Бакоянов. В отношении Ильназа Магданова также возбудили уголовное дело, но прекратили в связи со смертью.

Это далеко не первое уголовное дело в истории семьи Бакоянов. Глава семьи Арам Бакоян получил гражданство России в 2009 году, к 2015 году российскими гражданами стали его сыновья – Мраз и Армен. В 2010 году обоих братьев судили за кражу, в 2015 году Мраза – за грабеж, в 2018-м оба снова были осуждены за воровство. Если углубляться в уголовные дела, то по последнему из них Бакоянов признали виновными в краже скота. Один отвлекал пастухов, другой уводил коров.

«Находили бездомных, женили на родственницах и отправляли на СВО»

Как стало известно «Татар-информу», участники группы под руководством Армена Бакояна в период с марта 2024 года по март 2025-го находили бездомных. Их отбирали по принципу «чем меньше родственников – тем лучше».

Предлагая им заработок, привозили их в Актанышский район Татарстана, где убеждали заключить контракт на СВО, обещая, что вернут их из зоны спецоперации через пару месяцев. Бакояны уверяли кандидатов на контракт в том, что служба будет проходить не на передовой, а в тыловых частях. Некоторых из бездомных они фиктивно женили на подставных невестах – своих родственницах и знакомых, чтобы после гибели военнослужащих получить выплаты.

По версии следствия, роль экс-замглавы Актаныша Ильшата Габдулхаева в этой истории заключалась в том, чтобы помогать в ускоренной регистрации браков – новоиспеченных участников СВО женили в ЗАГСе Актанышского района. По версии следствия, с марта по июль 2024 года Армен Бакоян вместе с Натальей Миншиной похитил у одного участника СВО 890 тысяч рублей, у другого – 650 тысяч. Это были деньги бойцов из единовременных выплат, выплаченные им за подписание контракта.

С июля 2024 года по декабрь 2025-го, уверено следствие, Армен Бакоян при участии всех остальных обвиняемых похитил у одного участника СВО 1,3 миллиона рублей, у другого – 2,1 миллиона рублей.

Есть в деле и эпизоды краж зарплат и выплат у участников СВО: с 12 человек преступникам удалось вытянуть порядка 31 миллиона рублей. В каждом из них предстоит подробно разобраться судебному следствию. Не исключено, что сумма общего ущерба по этому делу к концу разбирательства изменится.

Как стало известно агентству, порядка пяти с половиной миллионов рублей обвиняемые добровольно вернули пострадавшим, кроме того, у них изъяли имущества на 22 миллиона рублей, еще на 46 миллионов рублей имущества находится по арестом. К слову, гражданства РФ отец и сыновья Бакояны уже лишились – после того, как они выйдут на свободу, из страны их выдворят.