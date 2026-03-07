Замглавы Актанышского района уволен из-за утраты доверия

Заместитель главы Актанышского района Ильшат Габдулхаев по представлению прокуратуры уволен из-за утраты доверия.

Как сообщают в прокуратуре РТ, он нарушал требования антикоррупционного законодательства и предоставлял неверные сведения как о своих доходах, так и о доходах супруги. Кроме того, сейчас расследуется дело о превышении должностных полномочий и получении взятки порядка 1,4 миллиона рублей за помощь в получении муниципального земельного участка.

В решениях Габдулхаева была обнаружена личная заинтересованность, что и стало поводом для вынесения представления.