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Спорт
25 июля 2022  11:36

Жена Яшкина заявила о переезде в Россию: ранее форварда «Аризоны» связывали с «Ак Барсом»

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Надия Яшкина, жена форварда клуба НХЛ «Аризона Койотс» Дмитрия Яшкина сообщила в своих соцсетях о переезде из США в Россию.

«Я переезжаю из США в Россию. Какой же треш, сколько вещей нажито за семь лет периодической жизни в Америке», – заявила Надия.

Напомним, Дмитрий Яшкин является бывшим форвардом «Динамо», а также партнером по звену действующих нападающих «Ак Барса» Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

Ранее СМИ активно связывали чешского хоккеиста с казанским клубом, а «Матч ТВ» и вовсе сообщал о том, что клуб и игрок договорились о подписании контракта. 

В сезоне-2020/21 в составе «Динамо» нападающий набрал 68 (53+25) очков в 69 матчах КХЛ. После этого сезона хоккеист перешел в «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал одну голевую передачу.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #НХЛ
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