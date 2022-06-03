news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
3 июня 2022  14:55
Артур Халилуллов

«Матч-ТВ»: Дмитрий Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом» на два года

news_top_970_100

Бывший форвард клуба НХЛ «Аризона» Дмитрий Яшкин подписал контракт с «Ак Барсом» на два сезона, сообщает «Матч-ТВ» в своем телеграм-канале.

29-летний Яшкин является гражданином Чехии, несмотря на то, что родился в Омске.

На драфте НХЛ 2011 года был выбран во 2-м раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз».

Ранее генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин раскрыл причины ухода Войнова и Шипачева в «Ак Барс» за мизерную компенсацию.

#Ак барс #кхл #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100