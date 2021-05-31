Жена вирусолога из Уханя умерла от нового коронавируса до начала пандемии

Жена работавшего с коронавирусами сотрудника Уханьского института вирусологии умерла от Covid-19 в декабре 2019 года, когда способность патогена передаваться от человека к человеку еще не была признана официально. Об этом заявил бывший представитель Государственного департамента США Дэвид Ашер, который в предыдущей американской администрации изучал происхождение SARS-CoV-2.

«<…> какова вероятность того, что несколько работников, которые изучали повышенную патогенность COV RaTG13 (найденный в китайской провинции Юньнань вирус летучих мышей, наиболее близкий природный родственник Covid-19 — прим. Т-и) и связанных COVS (другие коронавирусы — прим. Т-и), все вместе серьезно заболеют?» — цитирует риторический вопрос экс-дипломата портал Daily Caller.

По данным Ашера, о смерти жены сотрудника Уханьского института вирусологии сообщил другой работник этой организации. «Это могло быть ранним свидетельством того, что вирус передается среди людей, однако китайские власти, зная, что вирус передается, еще в течение месяца заявляли, что это не так, что позволило ему распространиться», — подчеркнул бывший представитель Госдепартамента.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что тяжелая болезнь троих сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может свидетельствовать в пользу искусственного происхождения SARS-CoV-2. Позднее Президент Соединенных Штатов Джо Байден потребовал «удвоить усилия» в поисках источника происхождения Covid-19.