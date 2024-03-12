Свидетели по делу ОПГ «Мамшовских» о безопаснике НКНХ: «Убили, чтобы не мешал»

Сегодня в Верховном суде Татарстана начали допрашивать свидетелей по делу участника ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска Юрия Николаева. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, покушениях на кражи в особо крупном размере и в групповом убийстве.

Представитель компании «Нижнекамскнефтехим» рассказала суду, что не работала во времена совершения хищений. Ранее она была сотрудником правоохранительных органов.

«В августе 2020 года я начала работать на предприятии. О попытках хищения я узнала от двух источников: следствия и от работника Молоткова. Он был участником событий и предотвращал похищения», – сказала директор службы безопасности предприятия Снежанна Вахапова.

Адвокат Николаева уточнил у Вахаповой, как вычислялась сумма ущерба предприятию. Она рассказала, что сумма ущерба состоит из цены товара для продажи, а не по себестоимости на момент хищения. При необходимости глава СБ пообещала также предоставить адвокату расчеты по себестоимости.

На заседание сегодня должны были прийти сын погибшего от рук киллера участника группировки, а также вдова покойного директора службы безопасности предприятия Рахманова, которого убили по приказу Юрия Николаева. Однако представитель вдовы Рахманова сообщила суду, что у женщины инвалидность и сейчас она проходит реабилитацию.

Напомним, на прошлом заседании Юрий Николаев сообщил суду, что полностью признает вину.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Николаев вместе с лидером «Мамшовских» несколько раз поручал младшим участникам группировки организовывать набеги на «Нижнекамскнефтехим» ради каучука и других реагентов. Но каждый раз их останавливала служба безопасности. Таким образом, сотрудники службы безопасности предотвратили шесть похищений различных реагентов в период с 2000 по 2008 годы на сумму более двух миллионов рублей.

Помимо этого, в 2004 году группировка затаила обиду на главу службы безопасности «Нижнекамскнефтехима» Рахманова. Юрий Николаев и Мамшов дали указание младшим участникам группировки подготовить нападение на Рахманова. Его должны были избить, чтобы в будущем он не мешал совершать преступления. В итоге участники группировки проследили за мужчиной после работы и избили его около дома. 19 августа 2004 года Рахманов скончался от кровоизлияния в результате десяти ударов деревянной битой по голове и телу, а также десяти таких же ударов деревянной палкой.

Крмое того, Юрий Николаев обвиняется в убийстве по найму. В 2002 году участники «Мамшовских» Остроумов и Безяев поссорились из-за распределения доходов от похищения продуктов «Нижнекамскнефтехима». Тогда лидер группировки отлучил Безяева «от дел». Затаив обиду, Безяев через какое-то время избил Остроумова, после чего, по версии следствия, Мамшов приказал организовать убийство Безяева.

Для этого Юрий Николаев нанял некого Сорокина за 150 тысяч рублей. Вместе с деньгами он дал ему пистолет, чуть позже Сорокин купил второй пистолет и отправился следить за Безяевым.

Сорокин подобрал время и напал на Безяева возле его дома. Он выстрелил из двух пистолетов около семи раз, ранив мужчину в живот, плечо и повредив вену. Позднее Безяев скончался в больнице.

Статья Юрия Николаева о незаконном хранении оружия также связана с этим эпизодом и передачей им пистолета Сорокину. Помимо этого, по версии обвинения, Николаев прятал в тайнике группировки детонаторы, пистолеты и патроны.