В Верховном суде РТ стартовал процесс по делу участника ОПГ «Мамшовские»

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу участника ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска Юрия Николаева. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, в 6 эпизодах покушения на кражу в особо крупном размере и в убийстве организованной группой.

По версии следствия, Юрий Николаев, вместе с лидером «Мамшовских», несколько раз поручал младшим участникам группировки организовывать набеги на Нижнекамскнефтехим ради каучука и других реагентов. Но каждый раз их останавливала служба безопасности. Таким образом, сотрудники службы безопасности предотвратили 6 похищений различных реагентов в период с 2000-го по 2008 год на сумму более двух миллионов рублей.

Помимо этого, в 2004 году группировка затаила обиду на главу службы безопасности Нижнекамскнефтехима Рахманова. Юрий Николаев и Мамшов дали указание младшим участникам группировки подготовить нападение на Рахманова. Его должны были избить, чтобы в будущем он не мешал совершать преступления. В итоге участники группировки проследили за мужчиной после работы и избили его около дома. 19 августа 2004 года Рахманов скончался от кровоизлияния в результате 10 ударов деревянной битой по голове и по телу и 10 таких же ударов деревянной палкой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Юрия Николаева также обвиняют в убийстве по найму. В 2002 году участники «Мамшовских» Остроумов и Безяев поссорились из-за распределения доходов от похищения продуктов Нижнекамскнефтехима. Тогда лидер группировки отлучил Безяева «от дел». Затаив обиду, Безяев через какое-то время избил Остроумова, после чего, по версии следствия, Мамшов приказал организовать убийство Безяева.

Для этого Юрий Николаев нанял некоего Сорокина за 150 тысяч рублей. Вместе с деньгами он дал ему пистолет, чуть позже Сорокин купил второй пистолет и отправился следить за Безяевым.

Сорокин подобрал время и напал на Безяева около его дома. Он выстрелил из двух пистолетов около 7 раз, ранив мужчину в живот, плечо и повредив вену. Чуть позже Безяев скончался в больнице.

Статья Юрия Николаева о незаконном хранении оружия также связана с этим эпизодом и передачей им пистолета Сорокину. Помимо этого, Николаев прятал в тайнике группировки детонаторы, пистолеты и патроны.

«Вину полностью признаю», – сказал Юрий Николаев суду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следствия, с конца 1980-х годов в Нижнекамске образовалась молодежная группировка, собиравшаяся по территориальному признаку исключительно для драк и вымогательства денег в отношении других группировок. Она получила название по фамилии организатора Александра Мамшова – «Мамшовские».

Следствие уверено, с начала 90-х годов группировка стала устанавливать контроль за деятельностью коммерческих и иных предприятий, а также становилась «крышей» для бизнесменов Нижнекамска. Примерно в 1991 году, в Нижнекамске, Мамшов создал из числа наиболее приближенных к нему участников молодежной группировки «Мамшовские» организованную группу с одноименным названием, при этом вооружил ее участников огнестрельным оружием и боеприпасами.

В состав этой группы добровольно вошел и Юрий Николаев. Он и еще несколько человек относились к «старшей» части организованной группы. Их приказы исполнял «молодняк». При этом Николаев со «старшими», по версии следствия, заправлял «общаком». Пополнялся он из легальных и нелегальных источников.