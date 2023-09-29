Жена погибшего на СВО офицера: «За мной такой тыл стоял, стержень, сейчас его вынули»

Офицер Дмитрий Софронов за героизм, проявленный в бою, был посмертно представлен к ордену Мужества

Фото: предоставлено Марией Софроновой

«Я вышла замуж за сержанта, курсанта Казанского танкового училища, он еще даже не был офицером»

Заместитель командира бригады морской пехоты полковник Дмитрий Софронов родом из татарстанского села Бело-Безводное Зеленодольского района. 6 марта 2022 года он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 44 года. Посмертно герой был награжден орденом Мужества, но и при жизни на его груди блестело более десятка наград. У Дмитрия остались мать, жена и двое детей.

Его супруга Мария Софронова согласилась рассказать нам о том, каково это – быть женой офицера, об увлечениях мужа и о том, как провожала его на СВО. Сейчас она работает учителем истории и обществознания в одной из гимназий Санкт-Петербурга. В Северную столицу она переехала после тяжелой потери.

«Я не всегда работала учителем. Моего мужа командировали в Дагестан, когда шла война, и нам пришлось прожить там какое-то время. Поэтому в моей трудовой книжке есть запись “писарь штаба”. Все остальное время я работала учителем», – рассказывает Мария.

Вместе они пережили пять переездов и одиннадцать командировок главы семейства в горячие точки. Сначала был Калининград, потом Каспийск, бригада морской пехоты «Спутник», Балтийск, поселок Каменка под Выборгом. Среди командировок – дважды Сирия, Чечня и Украина.

«Я вышла замуж за сержанта, курсанта Казанского танкового училища, он еще даже не был офицером. И сын у нас родился за три недели до выпуска. С маленьким ребенком мы уехали в его первую военную часть, его тогда распределили в Калининград, это был 167-й мотострелковый полк. Там он служил командиром танкового взвода. Уже через семь лет, в Дагестане, у нас родилась дочь. Папа называл ее “дочка-лапочка”, по-другому крайне редко», – поделилась Мария Софронова.

Сейчас дочь учится на втором курсе Университета прокуратуры Санкт-Петербурга. Поступила по целевому направлению от Татарстана, как дочь участника СВО. Но мама уточняет: поступила бы и так, ведь школу окончила с золотой медалью.

Дмитрий с сыном Никитой после его выпуска из училища. Никита – офицер, старший лейтенант, командир роты бригады морской пехоты Северного флота РФ Фото: предоставлено Марией Софроновой

Сын пошел по стопам отца – сейчас тоже на СВО

Сыну Софроновых 25 лет. Он – офицер, старший лейтенант, командир роты бригады морской пехоты Северного флота РФ. Сейчас он находится на СВО.

«Мне даже звонил замполит с воинской части, когда отправляли их бригаду, чтобы спросить меня, как я к этому отнесусь. Потому что по закону он мог бы не ехать. Я сказала, что офицер должен быть там, где он нужен Родине. Пусть решает сам. Он очень хотел уехать на войну. Конечно, мне тяжело», – поделилась Мария Софронова.

Сын Софроновых пошел по стопам отца, и даже решил пойти служить туда же, где когда-то служил он.

«Мы с мужем служили в этой же бригаде морской пехоты, где сейчас служит сын. Он даже попал в тот же батальон, которым когда-то командовал его отец. Это не совпадение, а направленная политика. Сын сказал, закончит Рязанское десантное училище, но служить пойдет в морскую пехоту», – рассказала Мария.

Особенно сблизились сын с отцом, когда Софронов-младший поступал в военное училище, рассказывает Мария.

«Они в один год поступили: отец – в военную академию, а сын – в училище. Отец ездил к сыну, а мы с дочкой жили вдвоем на севере. Они именно тогда очень подружились, попали на одну волну. Обсуждали постоянно что-то военное, сын ему звонил, бесконечно советовался. У них наступил такой невероятный духовный контакт. Сын решил, что будет военным еще с пеленок. Его любимой книгой с детства был справочник разведчика», – рассказывает жена офицера.

Называет отца сын исключительно «батя» и старается быть на него похожим во всем. Другие опытные офицеры говорят, что молодой человек будет очень похож на отца и станет таким же отличным командиром, поделилась Мария.

Быть женой офицера не просто, но все эти трудности они преодолевали вместе. На фото – в Москве, после выпуска из Военной академии Фото: предоставлено Марией Софроновой

«Мой муж очень романтичный человек. Цветы сажал только он»

Быть женой офицера не просто, но все эти трудности они преодолевали вместе, поэтому Мария не жалуется на свою жизнь с разъездами и бесконечными ожиданиями мужа дома.

«Мой муж – очень романтичный человек. Цветы сажал только он. Если мы ехали в супермаркет, первый отдел, куда он заходил, – цветочный. У нас все было в цветах. По выходным мы никогда не сидели дома, он сажал всех в машину, и мы куда-нибудь ехали. Мы очень любили путешествовать. Когда времени свободного становилось больше, когда погоны росли, он стал полковником, мы начали постоянно куда-нибудь ездить», – улыбается Мария Софронова.

Она поделилась, что быть женой офицера, конечно, непросто, но отметила, что в военном городке совершенно другая атмосфера, поэтому и взгляды на жизнь не такие, как на гражданке.

«Когда я с маленькой дочкой гуляла на улице, я видела только других офицерских жен с колясками. К полудню все разбегались встречать мужей на обед. Потом опять все выходили, сидели на лавочках, ждали своих мужчин. К этому привыкаешь, поэтому не скажешь, что это было совсем прям печально. Это не так сложно, как кажется. И даже переезды – это каждый раз ощущение чего-то нового», – рассуждает она.

«С его сообщений начинался и заканчивался мой день. Его любовь на расстоянии я чувствовала всегда» Фото: предоставлено Марией Софроновой

«За мной такой невероятный тыл стоял, такой стержень… Сейчас его вынули»

Мария говорит, что у них с мужем всегда была служебная квартира. В Балтийске им даже выделили трехкомнатную квартиру с балконом в 20 метрах от моря. Работу она тоже себе всегда находила.

«Муж с большим уважением относился к моей работе и всегда во всем мне помогал. Поэтому я не испытывала огромных трудностей от этих переездов. Вот представьте: муж воюет в Сирии, а я звоню ему и говорю, что у нас труба потекла. Через десять минут стучатся в дверь – уже пришли чинить. За мной такой невероятный тыл стоял, такой стержень. Сейчас его вынули», – рассказывает Мария.

«Я открываю нашу переписку, а там все в сердечках и цветочках. Когда у него не было времени, он просто посылал мне смайлики, чтобы я понимала, что он жив. У меня много друзей, я очень общительный человек, но моим другом был только он. Его бесконечные: “Доброе утро, любимая”, “Спокойной ночи, любимая”. С его сообщений начинался и заканчивался мой день. Его любовь на расстоянии я чувствовала всегда», – говорит Мария.

Даже после того, как мужа не стало, она продолжает чувствовать его заботу через его друзей. Они постоянно звонят, спрашивают, как дела, и в случае необходимости всегда готовы помочь.

Последняя встреча Дмитрия с мамой и братьями Фото: предоставлено Марией Софроновой

«Мой муж не крупный по телосложению, но на похоронах гроб несли несколько человек и каждые три-четыре шага они сменяли друг друга. Я шла за гробом и наблюдала эту картину. Я тогда не могла понять: “Неужели я такой гроб тяжелый купила”. Уже во время обеда ко мне подошел его бывший сослуживец. Я его вспомнила, потому что была писарем в штабе, я всех их знала. И он сказал, что, оказывается, еще когда они вместе служили, они все ему пообещали, что приедут его хоронить, если вдруг он погибнет, и гроб его понесут. Порядка сорока человек из роты, где Дима служил командиром, приехали, чтобы сдержать свое слово», – вспоминает Мария.

«Еще когда они вместе служили, они все ему пообещали, что приедут его хоронить, если вдруг он погибнет, и гроб его понесут» Фото: предоставлено Марией Софроновой

Дмитрий Софронов дважды побывал в Сирии. В первой командировке ему пришлось несладко. Тогда шли ожесточенные бои.

«Как он рассказывал, ему доверили возглавлять ответственный участок боевых действий. Там шли серьезные бои. Он пробыл там полгода. Мне было страшно его отпускать, но он звонил мне каждый день, поэтому чувство страха у меня притупилось. Вторая командировка была очень спокойная, он был в штабе, на берегу моря, присылал мне фотографии моря и крабиков. Он вернулся уже через полтора месяца. Эта была спокойная командировка. Что интересно, он тогда привез характеристику, в которой было написано: “Достоин представления к государственной награде Российской Федерации”. Но он сказал: “Ты знаешь, представление должен писать я сам, потому что я начальник штаба бригады. Неужели я сам себе писать буду?” Так он и не получил эту награду», – рассказывает женщина.

Офицер с таким солидным стажем ни за что бы не бросил Родину в такой момент. На фото – с детьми в Выборге Фото: предоставлено Марией Софроновой

«Хорошо помню момент последнего расставания»

Когда разговор зашел об СВО, Мария тяжело вздохнула.

«Эта последняя командировка далась очень тяжело. Я хорошо помню момент расставания. Мы жили под Выборгом, в Каменке. Вы знаете, в последнее время я отпускала его в командировки уже с тяжелым сердцем. И в эту командировку отпускать его не хотелось, и он не хотел уезжать. Незадолго до этого он перенес микроинсульт на ногах, плохо себя чувствовал. Он хотел уже увольняться, у него заканчивался контракт. Он планировал пойти преподавателем в училище», – рассказывает Мария.

Но началась СВО, и отступать было уже некуда. Офицер с таким солидным стажем ни за что бы не бросил Родину в такой момент. И Мария рассуждает – он бы не отступил, несмотря на все обстоятельства в его жизни.

«В эту командировку он решил поехать на машине. Я стояла у окна и очень сильно плакала. Я давно уже не плакала при расставании. Он вернулся, поднялся ко мне, мы обнялись и очень долго стояли вместе. А потом он уехал. Это было очень тяжело», – вспоминает Мария.

Я спросила, сможет ли Мария рассказать об обстоятельствах гибели супруга. Она слегка улыбнулась.

«Прошло уже полтора года. Если бы вы меня тогда спросили, я бы уже изрыдалась. А так я только тихонько плачу. Об обстоятельствах гибели мне известно мало. У него было сквозное ранение в шею, он ехали ночью в машине в Мариуполе. Смерть была мгновенной. Люди, которые были с ним, еще не приехали, поэтому знаю я мало», – объяснила она.

Дмитрий с дочерью Кирой. Сейчас Кира живет вместе с мамой в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено Марией Софроновой

«Он просил, чтобы я поставила за него свечку»

Вспоминает, что муж звонил из зоны СВО: присылал, как и всегда, «сердечки» и «цветочки», но много не рассказывал.

«Он просил, чтобы я поставила за него свечку. И когда я интересовалась, как там дела, он говорил: “Не спрашивай”. Времени разговаривать со мной у него не было», – вспоминает жена офицера.

После смерти супруга она решила переехать в Санкт-Петербург, потому что дочь решила поступать туда в университет.

«Мы с мужем не имели своего жилья, и он очень мечтал построить дом для своей семьи, для всех своих внуков. Выбирал место, присылал мне картинки. Ну а деньги на этот дом мне дали, когда он погиб. Я все-таки решила купить квартиру, где сейчас живем мы с дочкой. Я устроилась в гимназию, мне очень нравится наш район. Я раз в неделю езжу в центр города, я учитель истории, поэтому все, что я вижу здесь, мне безумно нравится. Дочь меня поддерживает. Мы обе получили права и ездим на машине в мини-путешествия. Я, наверное, какую-то идеальную картину вам написала о нашей жизни. Конечно, было и непросто. Много было проблем и неприятностей. Мы прожили вместе 25 лет, 8 августа у нас должна была быть серебряная свадьба, он не дожил до нее несколько месяцев», – сказала она в завершение нашей беседы.