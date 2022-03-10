Близкие погибшего на Украине полковника Софронова: «Отдал долг родине, настоящий патриот»

В Татарстане простились с героически погибшим во время спецоперации на Украине полковником Дмитрием Софроновым. Отдать дань памяти доблестному офицеру пришли сотни человек. Каким он запомнился близким – в репортаже «Татар-информа».

В Татарстане простились с героически погибшим во время спецоперации на Украине полковником Дмитрием Софроновым

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первый в династии военных

«Долг он отдал Родине, а свое сердце – женщине», – так сегодня говорили о погибшем во время спецоперации на территории Украины заместителе командира бригады морской пехоты, полковнике Дмитрие Софронове. Он погиб 6 марта.

Проститься с доблестным офицером сегодня пришли сотни человек – его родные, близкие, друзья и едва ли не все жители села Бело-Безводное Зеленодольского района республики.

«Очень смелый человек, настоящий патриот. Очень жаль, что он ушел от нас так рано», – поделилась знакомая семьи военного Валентина.

Дмитрию Софронову было 45 лет. Он родился в 1977 году в селе Раифа, был старшим ребенком в семье, у него есть два младших брата. В 1992 году Дмитрий окончил местную школу, и поступил в Казанское высшее танковое командное училище.

Проститься с доблестным офицером сегодня пришли сотни человек – его родные, близкие, друзья и едва ли не все жители села Бело-Безводное Зеленодольского района республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все происходило на наших глазах. У нас он учился, поступил в военное училище, ушел на службу, женился. С будущей женой они жили по-соседству, в этом году было бы 25 лет со дня их свадьбы. В семье появилось двое детей, сначала родился сын, затем дочь Кира, она сейчас заканчивает 11 класс», – рассказала знакомая семьи Валентина.

Именно Дмитрий стал первым в семье, кто решил пойти на военную службу. По его стопам, как рассказали друзья семьи, пошел его младший брат – сейчас он служит в Крыму – и сын. Молодой человек учится в военном училище.

«Знаете, когда появилась первая информация о его гибели, никто сначала не поверил, думали, что это фейк. Но потом информация подтвердилась. Телефон в тот день разрывался, все звонили, соболезновали, говорили только теплые слова», – заплакала женщина.

Почти сразу после окончания военного училища, Софронов попал на службу в морскую пехоту. Он не раз оказывался в горячих точках, в Чечне и Сирии.

Именно Дмитрий стал первым в семье, кто решил пойти на военную службу. По его стопам, как рассказали друзья семьи, пошел его младший брат – сейчас он служит в Крыму – и сын Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бывало, что он все-таки рассказывал о своих командировках. Первое, что его потрясло, это, когда рядом умирали люди. Это произвело на него очень сильное впечатление. Он понял, что прежде всего нужно быть человеком. Для всех солдат, которые находились у него в подчинении, он был вторым отцом. Он всегда обо всех заботился», – рассказала Валентина.

«Каждый его приезд был для нас праздником»

Как рассказали знакомые семьи, после свадьбы Софроновы поездили по разным военным гарнизонам, где служил Дмитрий. Супруга его окончила педагогический институт, получила профессию филолога, потом отучилась на психолога.

«Где только они не были. Она каждый раз ездила с ним по гарнизонам. Куда его пошлют, туда и она за ним поедет», – рассказала бывшая коллега Марины.

Марина вместе с дочерью Кирой живут в Мурманске. Накануне они приехали в Татарстан, чтобы проститься с мужем и отцом.

«Дочка к нам приезжала с детьми часто. Дмитрий очень редко. Для нас его приезд всегда был праздником», – крассказала теща погибшего.

Похоронили Дмитрия Софронова сегодня на старом кладбище села Бело-Безводное. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев выразил соболезнования семье погибшего.

Михаил Афанасьев: «Исполняя свой воинский долг, Дмитрий Софронов показал пример настоящего мужества, силы и отваги! Достойный сын Отечества, пример чести и доблести. Вечная память!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Исполняя свой воинский долг, Дмитрий Софронов показал пример настоящего мужества, силы и отваги! Достойный сын Отечества, пример чести и доблести. Вечная память!» – обратился к семье погибшего полковника Михаил Афанасьев.