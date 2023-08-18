Жена бойца с позывным Дон: «Дети должны знать, каким мужественным был их отец»

Дмитрий Рыбушкин был посмертно представлен к ордену Мужества. Он ушел в зону СВО в составе батальона «Алга»

Дон – значит Дмитрий Донской

Помощник гранатометчика мотострелковой роты батальона «Алга», рядовой Дмитрий Рыбушкин был посмертно представлен к ордену Мужества. Свой позывной Дон он взял от имени великого князя Дмитрия Донского.

Супруга погибшего бойца Наталья Рыбушкина пришла на интервью вместе с дочкой, 16-летней Аленой. Несмотря на пережитое горе, они обе нашли в себе силы рассказать о своем муже и папе.

Дмитрий и Наталья познакомились в 2006 году. За плечами мужчины уже была служба в армии и боевой опыт во Второй чеченской войне.

«У нас была любовь с первого взгляда. В 2007 году у нас уже появилась дочь. Я переехала к нему в Осиново из Марий Эл. Он работал строителем, я была в декретном, потом начала работать в лицее учителем английского. В какой-то момент мы поняли, что хотим второго ребенка. Между детьми у нас очень большой промежуток времени. Если дочка родилась, когда мы были совсем молодыми, то сейчас решили подойти к родительству более осознанно. Он мечтал о сыне, и когда мы пошли на УЗИ, он даже не удивился, когда узнал, что у нас будет мальчик. Говорил, что был в этом уверен», – рассказывает Наталья.

Супруга погибшего бойца Наталья Рыбушкина с дочкой Аленой, несмотря на пережитое горе, нашли в себе силы рассказать о своем муже и папе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мальчик – копия папы. В сентябре Илюше исполнится 3 года.

«Я говорила ему: ты так мечтал о сыне, как ты можешь сейчас его оставить?» – вспоминает женщина.

Если поначалу супруги жили у родителей, то к моменту рождения сына уже построили свой дом. Жизнь как будто только начала налаживаться.

Выбор мужа – отправиться в зону СВО – был вполне предсказуем, только вот мириться с этим совсем не хотелось, поделилась жена бойца.

Дмитрий Рыбушкин состоял в «Боевом братстве» Зеленодольска, активно участвовал во всех мероприятиях

«Он был настоящим патриотом. Сначала он состоял в «Боевом братстве» Зеленодольска, активно участвовал во всех мероприятиях. Они собирались по средам, обсуждали планы. После года езды в Зеленодольск в 2017 году он вместе с друзьями решил основать свое боевое братство, в Осиново. Поселок расширялся, к нам стали приезжать военные, которым давали здесь жилье. Было очень много тех, кто участвовал в интернациональных войнах в Чечне, Афганистане. У них не просто происходили встречи, они занимались патриотическим воспитанием молодежи. У них был свой клуб, обучали рукопашному бою мальчишек и девчонок, наша дочь тоже ходила туда. Они участвовали в соревнованиях, выходили в лес в походы, обучали выживанию в чрезвычайных ситуациях, устраивали “Зарницу”. Проводили очень много мероприятий – на 23 февраля, на День Героев, на вывод войск из Афганистана», – поделилась Наталья Рыбушкина.

Дочкой папа занимался активно – со второго класса она участвовала в показательных выступлениях, соревнованиях, у девочки даже была своя форма.

«Один раз папа пришел ко мне в класс, вел открытый урок, приносил военные атрибуты, рассказывал нам о военных. Моим одноклассникам очень понравилось»

«Один раз папа пришел ко мне в класс, вел открытый урок, принес военные атрибуты, рассказывал нам о военных. Моим одноклассникам очень понравилось. Через несколько лет я спросила у них, хотели бы они, чтобы мой папа снова пришел, и они все сказали: “Да, конечно”. Он все собирался, но так и не успел», – рассказывает Алена Рыбушкина.

После работы по вечерам он бежал в свой клуб на занятия с детьми. С детьми он занимался бесплатно, по возможности ученики платили взносы, но тех, кто не мог платить, от тренировок не отстраняли. Дмитрий много сил вложил в патриотическое воспитание молодежи. Он хотел, чтобы все знали о героях, которые ушли на войну, рисковали своими жизнями ради мира.

«После работы по вечерам он бежал в свой клуб на занятия с детьми»

«Он старался, чтобы они не просто числились как боевое братство. Он устраивал мероприятия, к ним приезжали люди из Союза десантников, из морпехов, из «Боевого братства» Зеленодольска. После войны многие остались инвалидами, ведь война дает о себе знать, оставляет след не только в душе, но и на теле. Он не хотел, чтобы кого-то забывали», – говорит она.

«На 9 Мая он всегда участвовал в параде, каждый год проходил маршем в числе первых. В последний раз он так тщательно готовился, взял с собой сына, купил ему пилотку», – вспоминает Наталья.

«На 9 Мая он всегда участвовал в параде. В последний раз он так тщательно готовился, взял с собой сына, купил ему пилотку»

«Отец Анатолий был очень хорошим другом, очень близким для нас человеком»

Близким другом Дмитрия был отец Анатолий, он всегда поддерживал его и как священник, и как бывший военный.

«Отец Анатолий крестил нашего младшего сына. Мы всегда посещали храм, в котором он был настоятелем. Они практически вместе уехали на СВО. Когда Дима уходил, он сказал: “Ты не думай, что я вслед за ним иду, у него своя пастырская служба, а я должен отдать свой долг”», – вспоминает жена героя.

В батальоне «Алга» было три роты – отец Анатолий отправился с первой и, попав под обстрел, погиб. Дон же отправился с третьей ротой в середине сентября.

Близким другом Дмитрия был отец Анатолий (на фото – в центре), он всегда поддерживал его и как священник, и как бывший военный

«Он мне не рассказывал о смерти батюшки, а когда я уже сама узнала, успокаивал, что это недостоверная информация. Отец Анатолий был очень хорошим другом, очень близким для нас человеком, он направлял нас, помогал преодолевать внутренние трудности. Он говорил очень правильные вещи, когда было плохо, всегда советовал, что нужно делать. И мой муж ведь тоже верующий человек, он старался быть честным, жить по закону Божьему. Старался соблюдать заповеди», – поделилась Наталья Рыбушкина.

«Нарисовал Бога, оберегающего нашу семью»

К разговору подключилась Алена, она вспомнила, как вместе с папой делала школьный проект.

«Моя классная руководительница дала задание сделать проект “Тарелка счастья”. Мы всегда в конце учебного года сдаем проекты. Я решила, что на этой тарелке я, мама и папа нарисуем то, как мы видим счастье. Папа нарисовал Бога, у него лицо получилось, как у него самого, как автопортрет – такой же, с бородой. А внизу наша семья, и как будто Бог оберегает нашу семью. И он написал, что счастье он видит в том, если все люди будут соблюдать заповеди, мир станет намного лучше и счастливее. Он старался жить правильно, он себя не обманывал, у него никогда слова не расходились с делом», – поделилась девушка.

Дмитрий стал одним из инициаторов установки обелиска в память о погибшим воинам в Осиново

Супруга героя рассказал, что Дмитрий стал одним из инициаторов установки обелиска в память о погибших воинах в Осиново. На нем увековечили имя его друга – Алексея Пашина.

«Алексей был самым первым осиновцем, погибшим в Чечне. Снайперская пуля догнала его. Его смерть шокировала многих, тогда еще в Осиново люди не понимали, не осознавали, что происходит в Чечне», – рассказывает Наталья.

Второй человек, имя которого увековечили на этом обелиске, – Марат Ахметшин, Герой России, погибший в Сирии.

«Мы не были с ним знакомы, но наши судьбы постоянно переплетались. Алена ходила в садик с его сыном, есть фотография, где они вместе стоят. Я его потом учила. Когда отец погиб, он перевелся в кадетскую школу», – вспоминает она.

Возле этого обелиска каждый год проводят мероприятия в честь Дня Победы. Увековечив имена погибших героев, Дмитрий Рыбушкин увековечил и свое имя.

«Выбор мужа – отправиться в зону СВО – был вполне предсказуем, только вот мириться с этим совсем не хотелось»

Наталья рассуждает: наверное, каждая жена отговаривала бы своего мужа, если бы тот решил пойти воевать. Так сделала и она.

«Когда ты видишь по новостям, что наши мужчины возвращаются грузом 200, ты понимаешь, что твой муж может не вернуться. У моей тети племянник погиб там. Но мужа это не остановило. Весь июнь он был очень скрытным, неразговорчивым, уходил в себя, очень изменился. Все хотел вывести меня на разговор, чтобы я дала ему разрешение, а я не воспринимала это всерьез. Потом он рассказал мне, что требуется письменное разрешение жены. Я отказалась подписывать. У нас в поселке на тот момент еще никто не ушел, один он только решил. Он мне говорил, что все равно будет мобилизация и он уйдет. Мы решили с ним, что если его призовут, то тогда уж пойдет. Но в итоге через неделю он сообщил, что через два дня уезжает. Так же, как и в армию ушел быстро, так и тут», – вспоминает жена героя.

«Я говорила ему: ты так мечтал о сыне, как ты можешь сейчас его оставить?»

«Если я не пойду, они нападут на наши земли»

Оказалось, что письменного разрешения не нужно, просто подписать в анкете, что члены семьи относятся отрицательно. Дмитрий уволился с работы, начал собирать медикаменты, покупать снаряжение, рассказывает она.

«Я не спала ночами. Говорила: “Как ты можешь нас оставить? Ведь никто не идет, один ты собрался”. А он мне говорит: “Я за других не отвечаю. Кто должен идти? Вот эти алкаши? Кто защитит нашу страну? Если я не пойду, они нападут на наши земли”. Он не мог поступить по-другому, он был так воспитан. В его крови патриотизм с детства. У него был выбор. Но он не мог просто сидеть и смотреть, как погибают молодые ребята. У него есть семья, а у молодых парнишек нет, они и жизни толком не видели. Он не мог на это спокойно смотреть», – рассказывает Наталья.

Она говорит, что их маленький сын каждый раз идет в садик с опущенной головой – он видит, что других мальчишек приводят папы, а его отца нет.

«После этого думаешь, почему уходят не все, почему выборочно, а остальные живут, не зная, что там происходит: как потом живут вдовы, как они одни поднимают своих детей. Почему так?» – расплакалась женщина.

«Решиться туда пойти, зная, что ты можешь там умереть, это большое мужество»

Наталья признается: ей часто говорят о деньгах – о компенсации, которую она получила после смерти супруга.

«Люди начали говорить: “Он же ушел деньги зарабатывать”. Когда у тебя на кону стоит жизнь и деньги, человек что, деньги будет выбирать? Зачем мне эти деньги? Лучше бы у меня муж был, чем эти деньги! Решиться туда пойти, зная, что ты можешь там умереть, это большое мужество. Внутренний стержень очень сильный должен быть.

Наталья говорит, что муж всегда ее успокаивал, говорил, что все хорошо. Плохих новостей не сообщал.

Свой позывной Дон Дмитрий взял от имени великого князя Дмитрия Донского

«Когда он был на учениях, я была спокойна, в сентябре начались отправки. Он попал в разведывательную роту. Поначалу никаких вестей не было, но я знала, что 30 сентября, в день рождения сына, он обязательно позвонит. И вот я смотрю, звонит незнакомый номер, а на аватарке летучая мышь, эмблема разведки. Я сразу поняла, что это он», – вспоминает она и улыбается.

Этот день хорошо запомнила и Алена.

«Я сидела на уроке, мама прислала сообщение, что позвонил папа. Я расплакалась, мне стало так обидно, что я не поговорила с ним. Все одноклассники обернулись на меня, тогда еще никто не знал, что мой папа на СВО. Я боялась лишних вопросов, но тогда мне пришлось рассказать им», – поделилась она.

На следующий день, 1 октября, Дон позвонил снова – по разговору было ясно, что настрой у него хороший.

«Уже в ноябре мне прислали видео, которое было записано в начале октября. На нем все бойцы и он. Сидят, кушают, разговаривают. И он говорит: “Можно я привет передам семье?” Поздравил сына с прошедшим днем рождения и сказал, что отправил ему подарок – саперную лопатку. Дочке сказал, что нужно учиться, а мне говорит: “Жена моя, я от тебя без ума”. Такое трогательное видео получилось», – вспоминает женщина.

Последний разговор состоялся 6 октября. Дмитрий сначала отправил супруге фотографию и сообщение: “Привет любимая, как дела? Как дети? У нас все хорошо”. И тут же позвонил. Связь была плохая, поэтому поговорить им нормально не удалось.

«Он спросил про всех нас, я спросила, сильно ли враг наступает, а он ответил, что нет, что все хорошо и что они на третьей линии», – рассказывает Наталья.

Последний разговор состоялся 6 октября. Дмитрий сначала отправил супруге фотографию и сообщение: «Привет любимая, как дела? Как дети? У нас все хорошо?»

«Мы думали, что это папа, ответили, а там незнакомый человек. Нам сразу все стало понятно»

Как потом выяснилось, Дмитрий был на передовой. Он не хотел расстраивать жену. На следующий день после разговора его не стало.

«Было ли у меня предчувствие? Я даже не знаю. Он погиб в 17.05, я в это время собиралась в магазин. Только выйду, и опять зайду, и так несколько раз. Не могла собраться никак. Потом поговорила по телефону с коллегой, начала готовить кушать», – вспоминает она.

К разговору подключилась Алена.

«Мы вместе готовили кушать, смотрели видео, которое отправлял папа, смеялись. И тут с незнакомого номера кто-то звонит по видео. Мы думали, что это папа, ответили, а там незнакомый человек. Нам сразу все стало понятно. Он сообщил, что папа погиб, и я сразу же упала – у меня случилась истерика», – вспоминает дочь бойца.

Им рассказали, что Дон попал под танковый обстрел, получил серьезное ранение. Шансов выжить не было.

«Сын не понимал, что происходит, все кричал, мне: “Не плачь”», – вспоминает женщина.

Мальчик в силу возраста до сих пор не смог осознать, что случилось, он не понимает, что такое смерть, поэтому все еще надеется, что папа позвонит.

Мальчик в силу возраста до сих пор не смог осознать, что случилось, он не понимает, что такое смерть, поэтому все еще надеется, что папа позвонит

«Он ждет, что папа позвонит, что услышит его голос. Все время целует его фотографию. Ждет папу, он же не понимает, почему его нет. Я ему сказала, что папа на небе, в сердечке у тебя», – поделилась Наталья.

Потом уже семье рассказали, что Дмитрия пытались спасти – наложили жгут, пытались остановить кровь. Но пульс очень быстро стих. В этот день пять человек были ранены, погибли двое бойцов. Еще один – Дмитрий Кузьмин с позывным Испанец скончался через месяц.

«Они сидели в ангаре, должны были выйти на улицу, зайти в блиндаж. Мгновение – началась стрельба из танка, и на них обрушились перекрытия. Потом я узнала, что у него была сильно повреждена голова, даже каска слетела. Две недели мы ждали, пока его привезут. Я знала, что должна вскрыть гроб, посмотреть. Тело было в очень плохом состоянии. Я узнала его по бородке, волосам, бакенбардам, по ушам. Только я и его средний брат нашли в себе силы посмотреть тело. У него даже цепочка разорвана была, нам потом передали ее отдельно», – со слезами вспоминает жена героя.

Наталья рассказывает, что у супруга есть два брата – Дмитрий был старшим.

«Их мать так хорошо воспитала, они очень уважают старшего брата. У них была очень сильная братская любовь, они не могли представить, что брата могло не стать», – поделилась женщина.

Орден Мужества Наталье вручил 9 мая глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев

Орден Мужества Наталье вручил 9 мая глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Она надела китель мужа и с его фотографией вышла на парад вместо него. Он всегда проходил в первых рядах, и она тоже пошла в числе первых.

«Этот орден – это его частичка. Я буду показывать дочери и сыну, они должны знать и помнить, каким мужественным был их отец. Не всякому дано оставить семью и пойти на войну, зная, что ты можешь там погибнуть», – считает жена героя.

Фотографии предоставлены семьей Дмитрия Рыбушкина