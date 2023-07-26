«Два часа с пулеметом в руках не сводил глаз с цели»: близкие о бойце-герое из «Алги»

Дмитрию Кузьмину из Казани было 45 лет. Он погиб 8 ноября, посмертно награжден орденом Мужества

Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

«Нас сплотила служба в ВДВ»

Дмитрию Кузьмину было 45 лет. Он погиб 8 ноября. Прошло уже больше полугода, но супруга и старший сын, которому 20 лет, до сих пор не в силах делиться с кем бы то ни было своей болью. Поэтому рассказать о герое решился его близкий друг – Дмитрий Морыженков, член Союза десантников РТ.

«С Димой мы знакомы очень давно, еще в юности ходили вместе в спортивный клуб “Мотор”. Поначалу не общались, но нас сплотила служба в ВДВ. Первым в армию забрали меня, через три года его. Когда он вернулся, я узнал, что он тоже служил в ВДВ. Так и стали общаться, вместе встречались 2 августа. После митинга в парке Горького он ехал домой, жарить шашлыки, нас все время звал, а нам хотелось по городу погулять. Ему такой отдых не особо нравился», – вспоминает Дмитрий.

Друг рассказывает, что у Дмитрия были большие успехи в спорте, тренер делал на него ставку.

«Он даже когда приехал из армии в отпуск, тренер ему выделил хорошее дорогое спортивное питание. Мы так возмущались», – смеется он.

О герое рассказал его близкий друг – Дмитрий Морыженков, член Союза десантников РТ Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

После возвращения из армии юноша еще больше окреп – успешно участвовал в соревнованиях, чем радовал тренера. Сначала троеборье, затем штанга. Спорт Дмитрий совмещал с работой на заводе. А потом с головой ушел в свое увлечение и превратил его в работу – стал тренером. Тренерской карьере он посвятил больше 20 лет своей жизни, рассказывает друг бойца.

«Я помню, как он на 2 августа пришел со своей девушкой. Решил показать ей, как отмечает свой день десантура. А впоследствии она стала его женой. У них родились трое детей. Мы до сих пор поддерживаем с ней связь. Их дочь, самая младшая в семье, моя крестница», – поделился Дмитрий Морыженков.



Дмитрий говорит, что друг был хорошим семьянином, много работал и развивался, постоянно учился и совершенствовался.

Дмитрий Морыженков: «Дочь Димы, самая младшая в семье, моя крестница» Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

«Я всегда удивлялся, как он все успевает. Он изучал, как общаться с людьми, на соревнования ходил. Веса он поднимал очень большие, помню, на штанге было очень много блинов. Толчок, рывок, и он все это поднимал. Сын старший тоже увлекся спортом. Помню, провинится, и Дима ему: “Давай отжимайся”. Младший сын у него, наверное, будет программистом, ему 14 лет, а у него уже свой сайт. А дочка, как я приду к ним, кричит: “Дядя Дима, смотри, как я могу”, – то на шпагат сядет, то еще какой трюк покажет», – улыбается Дмитрий.

«Видимо, потому, что он такой крепкий, ему доверили пулемет»

О том, что друг решил вступить в ряды батальона «Алга», Дмитрий узнал за неделю до его отправки.

«Сначала их отправили на подготовку, мы с ним созванивались. А потом, перед отправкой “за ленточку”, он взял обычный кнопочный телефон. Познакомил меня со своим сослуживцем и сказал: “Дима, вот этот человек будет тебе фотографии отсылать”», – вспоминает Дмитрий.

Видимо, потому, что он такой крепкий, ему доверили пулемет, рассуждает друг бойца. Позывной он взял “Испанец”.

«Многие спрашивали, почему. А он в последнее время увлекался фехтованием ножом, ходил на какие-то курсы, тренировки. А этот спорт пошел из Испании», – объясняет Дмитрий.

«Ему доверили пулемет, рассуждает друг бойца. Позывной он взял “Испанец”» Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

Новость о том, что у друга тяжелейшее ранение, Дмитрий получил вечером в одну из пятниц октября.

«Тогда были разные версии. Сначала говорили, что их бросили в каком-то направлении, они не успели окопаться и по ним прямой наводкой била артиллерия. Потом выяснилось, что они были в каком-то здании, – кто-то же блиндажи копает, а они находились в заброшенном здании. И по ним танк отрабатывал. Я еще узнавал, как далеко может бить танк, оказалось, что два-три километра. То есть его даже не видно, а он по вам целится», – рассказывает Дмитрий Морыженков.

«У него ноги были до костей порваны осколочным ранением»

Позже Дмитрий узнал, что в тот момент, когда друга ранило, двое бойцов погибли сразу.

«А Диму очень сильно зацепило – у него ноги были до костей порваны осколочным ранением. Товарищ его рассказывал, что Дима не чувствовал ног. Их погрузили в “Урал” и везли два часа до медроты. Представляете, что такое ехать в “Урале” и истекать кровью? Это ведь не так – перетянул и всё, жгут ведь нужно постоянно менять», – рассуждает друг бойца.

Дмитрию рассказали, что его друга сразу же отправили на операционный стол, чтобы оказать первую помощь. Чтобы он дожил до госпиталя, его нужно было обезболить, перевязать.

«Я всегда удивлялся, как он все успевает. Он изучал, как общаться с людьми, на соревнования ходил» Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

«Я спросил у человека, который сообщил мне о ранении, где Дима. Он сказал, что сам он получил легкое ранение и находится в госпитале в Севастополе, а куда Диму увезли, не знает. Потом мы связались с военкоматом, обзванивали госпитали. Так в поисках прошли суббота и воскресенье. Я не находил себе места: “жив – не жив”. В понедельник мне звонит его старший сын и говорит, что отца привезли в госпиталь Бурденко в Москве», – вспоминает он.

Оказалось, что на пути в госпиталь документы Дмитрия потерялись. Именно поэтому родным не сразу сообщили, где он находится, вспоминает друг.

«Другой боец рассказал, что военник ему привязали к руке. Получается, когда их привезли в первый госпиталь, видимо, он весь в крови был и военный билет красного цвета. Может быть, срезали одежду, чтобы обработать раны, и так военник потерялся», – рассказывает он.

Потом выяснилось, когда в московском госпитале Испанец пришел в себя, он назвал номер своего телефона, который оставил дома, вспоминает Дмитрий.

«Врачи написали сообщение на этот телефон, что Дима находится в Москве, в госпитале имени Бурденко, что при нем нет документов. Старший сын тут же взял все бумаги и улетел к нему ближайшим рейсом», – рассказывает Морыженков.

«Если бы был обычный человек, он, наверное, сразу бы погиб от таких ран. А Дима за счет своего крепкого организма так долго продержался» Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

Когда сын прилетел, Дмитрию уже сделали сложную операцию на позвоночник, извлекли осколок. Оказалось, что ему раздробило позвонок, поэтому он и не чувствовал ног. Осколок пробил и легкое, рассказывает друг бойца.

«Его ввели в медикаментозную кому, видимо, чтобы он не умер от болевого шока. Сначала он был стабильно тяжелый. Потом у него начались проблемы. Были гнойные раны, почки не справлялись, он был на диализе. Но ему становилось хуже, сначала ампутировали только ступню, а потом обе ноги до колен. Думали, что это его спасет. Но легче не становилось, раны постоянно кровоточили. Он угасал. Я иногда думаю, если бы был обычный человек, он, наверное, сразу бы погиб от таких ран. А Дима за счет своего крепкого организма так долго продержался. Месяц – это очень много с таким ранением», – рассуждает Дмитрий.

«Дядя Дима, плохие новости… папа скончался»

Испанец подписал контракт на четыре месяца, и ровно столько он продержался, говорит друг.

«Помню, звонок от его сына: “Дядя Дима, плохие новости. Папа скончался”. Я сначала вообще не мог говорить. Сказал, что перезвоню», – вспоминает он.

Даже сейчас, спустя восемь месяцев, Дмитрию сложно говорить о смерти друга.

«Я сначала пришел в себя, потом узнал подробности. Тогда на его жену вышел сотрудник военкомата, сказал, что похороны будут за счет государства. Они стали обговаривать детали. Супруга попросила, чтобы его не сразу на кладбище отвезли, а возле дома дали попрощаться соседям. На прощании было очень много людей. Все, кто в “Моторе” занимался с ним. Даже люди, кого я последний раз видел только на тренировках лет тридцать назад. Из Союза десантников приехали ребята, из “Алги”», – вспоминает Морыженков.

Он остался героем для своих детей, жены, друзей и всех, кто его знал Фото: предоставлено Дмитрием Морыженковым

На поминках боевые товарищи Дмитрия рассказывали: «Сообщили, что возможно какое-то движение, – Испанец брал пулемет и часа два, не отрываясь от цели, ждал, чтобы сразу среагировать».

Он остался героем для своих детей, жены, друзей и всех, кто его знал. Посмертно его наградили орденом Мужества. Награду передали семье.

«Дима был потрясающим человеком. Не верю до сих пор, что так случилось. Мы с ним всегда друг друга выручали, помню, баню ему строили, крышу ставили. Я удивлялся, он ведь не строитель. Человек постоянно развивался, не сидел на месте, в нем было столько жизни, столько энергии. Почему он не сказал мне, что решил поехать на СВО? Не знаю. Наверное, думал, что я его отговорю», – размышляет наш собеседник.

А вы бы стали отговаривать?

Нет, – опустив голову, ответил близкий друг.

# ГЕРОИ СВО