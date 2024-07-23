Жена контрактника из Татарстана: «Езжу к нему на передовую в эйфории от скорой встречи»

Вместе со школьной скамьи

Подполковник Александр сейчас находится в зоне боевых действий, он служит в артиллерийской бригаде. Вся его семья жила с ним в военном городке в Оренбургской области, но пока глава семейства на СВО, супруга Алена с детьми вернулась на родину в Татарстан.

«Мы с ним оба родом из Тетюш. Он уже военный пенсионер, и, скорее всего, когда закончится СВО, он уйдет на пенсию. Мы все равно переехали бы», – объяснила причину переезда Алена.

Как оказалось, знакомы Алена и Александр со школы, встречаться начали в десятом классе – с тех пор вместе.

«После школы я поступила учиться в институт на юриста, а он – в артиллерийское училище, был в предпоследнем выпуске до закрытия. После выпуска его сразу отправили служить в Оренбургскую область. Вскоре у нас родились дети. Сейчас сыну 14 лет, а дочке 11 лет», – рассказывает Алена.

Алена устроилась на работу в часть к мужу. Была и замполитом, работая инструктором по профилактике правонарушений, и в отделе кадров трудилась, и даже на полигоне в учебном классе работала.

«Было тяжело – первый раз я проводила его в горячую точку»

Командировки в семье военного привычное дело, но когда Александра в первый раз отправили в Сирию, супруга его серьезно переживала.

«Это был 2016 год, как раз шли активные боевые действия. Первые четыре недели он вообще не выходил на связь. Было тяжело. Все-таки первый раз я проводила его в горячую точку. Когда он наконец-то позвонил, нас соединили по бригадному телефону, мы поговорили всего пару минут – он успел рассказать, что жив и здоров», – вспоминает Алена.

После этого Александр стал звонить почти каждую неделю. Три с половиной месяца тянулись очень долго, рассказывает супруга.

«Вторая командировка случилась в 2018 году. Мы, военнослужащие, живем так, что сегодня у нас все хорошо, а вечером тебе позвонят и скажут, что нужно собираться в командировку. За ночь собираемся, провожаем, и так всю жизнь. Уже привыкли», – говорит жена героя.

«Дочка постоянно сидела перед иконами, молилась»

В январе 2022 года Алена также привычно собрала мужа в командировку – он отправлялся на учения в Беларусь.

«23 февраля он мне позвонил и сказал, что им поставили задачу, дня четыре он будет без связи. После этого он пропал на полтора месяца. Они попали в окружение. Было очень тяжело, я постоянно рвалась поехать к нему, даже не зная, где он находится. Дочка у меня спрашивала, как молиться, я объясняла, что можно своими словами просить Бога о том, чего хочешь, и она постоянно сидела перед иконами, молилась», – вспоминает Алена.

Первый раз Александр вышел на связь по бригадному телефону, с тех пор звонит чаще.

«Плакать он не разрешает. Он сильно переживает, а когда тяжело твоим родным – тяжело и тебе. Он очень серьезно к этому относится, даже дети уже привыкли – дочка плачет уже потом, когда папа уезжает», – грустно улыбается Алена.

Когда супруг первый раз вернулся с передовой, Алена тут же отправилась к нему в Курскую область.

«Было страшно, они все были очень худые, непохожие на себя. Потом как-то легче стало, и тактика войны поменялась. Я часто езжу туда, иногда с гуманитаркой, а иногда просто так повидаться. Я объехала, наверное, уже все направления от Курской до Ростовской области, была и в ЛНР, и в ДНР – ту местность выучила лучше, чем те места, где живу сейчас», – смеется Алена.

«Я стала жестче, даже в какой-то степени черствой»

Алена рассказывает, что ехать не боялась, хотя ездит она одна на своем автомобиле.

«Едешь на лайте, в эйфории от того, что увидишь мужа. Я просто не замечаю каких-то трудностей и опасностей. Времени побыть вместе у нас немного, иногда командование отпускает его всего на сутки-двое.

Алена вспоминает, что в начале СВО, когда они еще жили в военном городке, ей, как гражданскому сотруднику части, приходилось сообщать семьям погибших бойцов о трагедии.

«Я стала жестче, даже в какой-то степени черствой. Было тяжело там находиться, и мы приняли решение переехать с детьми в Татарстан. Привыкать к гражданской жизни непросто – я не понимаю людей, которые живут своей жизнью, не задумываясь о том, что происходит в зоне СВО», – рассказывает Алена.

Алена, как и многие жены военных, занимается отправкой в зону СВО гуманитарной помощи. Говорит, что первое время передавали продукты, сейчас в этом нет необходимости – бойцы полностью всем обеспечены.

«Я не понимаю, почему некоторые жалуются. У них есть всё. Единственное, война сейчас другая – нужны дроны, радиолокационные приспособления, а их не хватает. Военной техники хватает, она хорошая, а вот защиты от дронов мало. Поэтому я всегда предлагаю покупать не “КАМАЗ” влажных салфеток и носков, а покупать технику», – считает Алена.

«Не все родители воспитывают патриотизм в своих детях, на первом месте у них деньги»

Муж иногда делится какими-то впечатлениями с Аленой. Он рассказывал супруге о местном населении, которое поделилось на несколько групп.

«Есть “ждуны”, которые ждут, чем все закончится – выиграет Россия или Украина. Они ни за тех, ни за других. Но есть те, кто верит в нашу Победу и всячески помогает военным. Был случай, когда мы ехали с мужем и у нас сломалась машина. Мы заехали в местный автосервис, и нам совершенно бесплатно ее починили. Есть люди, которые реально идут навстречу и помогают», – рассказывает Алена.

Но есть и те, кто делает деньги на военных – например, завышают цены на аренду квартир. В Макеевке, по словам Алены, снять среднего качества квартиру на сутки обойдется в 8 тысяч рублей.

«Но мне все равно очень нравится туда ездить, нравится климат. Мне там очень хорошо, не могу даже сказать почему», – говорит она.

В один из отпусков Александра пригласили в школу, где учатся его дети. Попросили выступить перед учениками и рассказать об СВО.

«Один подросток спросил его: “Была бы возможность, вы бы ушли со службы?” Тогда муж задал ему встречный вопрос: ‘’Как бы ты поступил на моем месте?’’, – этот парень ответил: “Конечно, ушел бы, а для чего мне это нужно?” И тут задаешься вопросом: как воспитываются наши дети? Не все родители воспитывают патриотизм в своих детях, на первом месте у них деньги. Многие говорят: “Зачем мы туда полезли?”, – но мало кто задумывается, если бы мы опоздали на один день, боевые действия шли бы уже в наших городах», – говорит Алена.

«Если ты любишь семью и страну, то будешь бороться за их благополучие»

Алена и сама пыталась уйти добровольцем на СВО, но ее не взяли, ведь их дети могли бы остаться без родителей. О тех, кто не хочет идти служить по контракту, говорит коротко.

«Это выбор каждого. Если ты любишь свою семью, свою страну, то будешь бороться за благополучие своей Родины, вот и всё», – говорит она.

Сын Александра и Алены вступил в Юнармию, занимается музыкой, побеждал на вокальных конкурсах, а в этом году поступил в кадетский корпус Следственного комитета России в Москве.

«Я бы не хотела, чтобы он выбрал профессию военного, как отец. Я не хочу, чтобы его семья пережила все то, что пережили мы. Но если Родина позовет и придется взять в руки оружие, конечно же, я не буду его отговаривать, это долг каждого мужчины», – подытожила Алена.

Фотографии из семейного архива Алены