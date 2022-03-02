Жена игрока «Ак Барса» заявила, что ее муж в России в безопасности

Тара Кэмпфер, супруга американского защитника «Ак Барса» Стивена Кэмпфера, заявила, что ее муж в России в безопасности. Так она ответила на многочисленные вопросы от друзей и членов семьи.

«Стивен в России и находится в безопасности. Меня заваливают звонками и сообщениями от друзей и членов семьи, не успеваю на все ответить. Пожалуйста, дайте нам время пока мы будем ориентироваться в неопределенном будущем», – написала она в сториз своего аккаунта в Instagram.

Стивен Кэмпфер перешел в «Ак Барс» перед стартом текущего сезона. На данный момент американец является самым результативным защитником казанской команды по системе «гол+пас».

Первый матч серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет сегодня в Казани. Начало игры в 19:30.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полный разбор сильных и слабых сторон «Ак Барса» и «Авангарда» перед стартом серии.