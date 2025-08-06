«Жена была против, мы развелись… Потом снова поженились»: боец из Бавлов об уходе на СВО

После начала специальной военной операции многие жители Бавлов встали на защиту Родины. Кто-то ушел по повестке, кто-то – по зову сердца. Боец с позывным Печник – один из тех, кто не остался в стороне. В феврале 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

До этого был сон.

«Мне приснилось, что я хожу где-то с оружием. Этот сон часто повторялся, – рассказывает он. – Сначала не придал значения, но потом начал задумываться. В стране было трудное время, и я понял: если не я, то кто?»

Печник – человек с армейским опытом, он служил срочную службу в погранвойсках КГБ в Подмосковье. Поэтому, по его словам, страха не было – было понимание и ответственность. Но решение далось нелегко: цена – семья. Дома его ждали жена и двое сыновей – младшему 6, старшему 10.

«Жена была против, – говорит он. – Пыталась отговорить, мы даже развелись. Но когда я приехал в отпуск, поженились снова. Любим друг друга, просто было сложно».

Сыновья очень переживали.

«Они меня любят, и я их, – говорит отец. – Когда я уходил, младший скучал, нюхал мою одежду, спал на моей подушке… Говорил: «Это папина подушка».

Семья поддерживает связь по телефону, но в условиях штурма с этим бывает непросто. Сразу после подписания контракта Печник прошел обучение: сначала – Екатеринбург, затем – Крым, Севастополь. После десятидневной подготовки его направили в Херсонскую область, где он оказался в составе минометной батареи.

«На тот момент я был старшим матросом. В нашей части бавлинцев нет, но там, на СВО, бойцы из разных уголков России становятся родными. Мы как одна семья», – говорит он.

Гуманитарная помощь от земляков доходит. Во время передышек проблем с питанием нет, но в боевых условиях все иначе.

«На штурм много не возьмешь: один бронежилет весит 24 килограмма. Приходится пить любую воду, какую найдем. Ходим пешком больше десяти километров, по лесополосам – это безопаснее», – объясняет он.

Печник считает, что защитники Родины – настоящие герои. Сам он производит впечатление человека собранного и решительного, но даже у него в начале были сомнения.

«На первом штурме страшновато. Но человек ко всему привыкает, вырабатывается иммунитет к трудностям. Самое тяжелое – терять товарищей… Много многодетных. Жалко их, душа болит», – говорит он.

Однажды на передовой он был ранен. Позже выяснилось, что в результате нагрузки произошло смещение позвонков. Понадобилась операция – титановыми пластинами зафиксировали позвоночник.

«Мне сделали операцию, потом была реабилитация. Я проходил ее в мобильном комплексе Марата Ильясова, в проекте «Центр реабилитации на колесах». Занимался на тренажерах почти месяц, каждый день, кроме выходных. Помогло», – делится он.

Печник стал участником уникальных соревнований по адаптивному виду спорта на «СМОГУКАРах». Спортом он увлечен с юности: турник, плавание – и теперь старается прививать это детям.

«Хорошая физическая подготовка очень важна. Это и здоровье, и сила духа. Особенно для будущих защитников Отечества», – уверен он.

Супруга рассказала, что Печник награжден медалью Жукова за службу в зоне СВО. Официальная награда – признание его мужества и самоотверженности.

Отпуск пролетел быстро. Печник вновь отправился к товарищам – к тем, с кем пройдено уже немало и с кем предстоит пройти путь до Победы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Саетгараевой