Жена бойца СВО из Актаныша: «Мы возлагаем надежды на возвращение наших близких домой»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С начала специальной военной операции Раиль Файзрахманов из Актанышского района Татарстана одним из первых отправился на передовую. Вот уже третий год подряд его дети Амирхан и Алия пишут письма Деду Морозу с просьбами о подарках и о скорейшем завершении войны.

Жена Раиля Резеда работает директором Центра детского творчества, сын Амирхан — ученик 8-го класса гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей, Амира — ученица 2-го класса Актанышской школы № 2. Семья с нетерпением ждет мужа и отца домой.

«Новый год — это время чудес. Все мы возлагаем большие надежды на скорейшее завершение специальной военной операции и возвращение наших близких домой. С таким желанием мы встречаем каждый новый день и ложимся спать. Каждый год с приближением новогодних праздников наши дети пишут письма Деду Морозу и кладут их под елку. Подарки приходят вовремя, и мы благодарны за это. Наша дочь еще верит в Деда Мороза и в чудеса», — рассказала Резеда.

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