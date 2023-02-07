Эрдоган: Количество погибших от землетрясений в Турции превысило 3,5 тыс. человек

Количество погибших в результате землетрясений в Турции на данный момент выросло до 3549 человек, сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он объявил район землетрясения зоной ЧС и ввел в нем чрезвычайное положение.

Ранения получили 22 тыс. 168 человек, передает РИА Новости обновленные данные, озвученные Эрдоганом. К поисково-спасательным работам привлечены уже более 53 тыс. человек. На ликвидацию последствий стихийного бедствия власти выделили более $5,3 млрд.

Напомним, сегодня ночью в Турции произошло третье землетрясение за сутки магнитудой 5,6, оно затронуло центральные районы страны с эпицентром неподалеку от района Гёльбаши.

До 12 февраля в стране объявлен общенациональный траур.