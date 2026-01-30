news_header_top
Общество 30 января 2026 12:57

Земельный надзор в Татарстане в 2025 году охватил почти 8% сельхозземель

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане при проведении мероприятий земельного надзора было обследовано свыше 450 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет почти 8% всех сельхозземель республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

По ее словам, за год выявлено более 1 тыс. нарушений земельного законодательства. Из них 246 случаев связаны с размещением твердых бытовых отходов, 94 – с разработкой карьеров, а остальные относятся к иным нарушениям.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Площадь сельхозземель, используемых с нарушениями, превысила 45 тыс. гектаров, при этом на 20 тыс. гектаров нарушения уже устранены и земля возвращена в хозяйственный оборот.

Бурганова уточнила, что к числу нарушений относится самовольное занятие участков и нецелевое использование земель, включая размещение магазинов, кафе, автозаправочных станций и других объектов, не предусмотренных целевым назначением.

