В Татарстане по дачной амнистии зарегистрировано более 851 тыс. объектов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2006 года в Татарстане по упрощенной процедуре дачной амнистии зарегистрировано более 851 тыс. объектов. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Она уточнила, что из общего числа объектов свыше 300 тыс. приходится на индивидуальное жилищное строительство, более 420 тыс. – на земельные участки и свыше 120 тыс. – на другие объекты недвижимости.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2025 году в республике в рамках дачной амнистии зарегистрировано почти 5 тыс. объектов. Это, в частности, 1,5 тыс. жилых домов и 3,4 тыс. земельных участков.

Срок действия программы продлен до 1 марта 2031 года.

Бурганова пояснила, что дачная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на садовые и жилые дома на участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерских хозяйств. Под действие программы также подпадают хозяйственные постройки, не требующие разрешения на строительство, включая гаражи и бани.