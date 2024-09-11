Железнодорожникам России показали церемонии бракосочетания в казанской «Чаше»

Участники региональных этапов социального проекта «Семейные ценности и традиции» Российских железных дорог собрались сегодня в Центре семьи «Казан». Гости стали свидетелями двух торжественных церемоний бракосочетания с элементами национальных татарских традиций.

«Ориентировочное количество участников — 80 человек. Мы им покажем торжественные церемонии бракосочетаний с элементами национальных татарских традиций. Два брака будут зарегистрированы в двух залах одновременно», — анонсировала мероприятие в разговоре с «Татар-информом» начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

В одном из залов в этот день в торжественной обстановке свой брак подписями скрепили Камиль и Аделия Сунгатуллины. На церемонию молодые люди пришли в татарских национальных костюмах. Был соблюден свадебный обряд: чтобы молодые были счастливы в браке, родители жениха поднесли к ногам невесты подушку и угостили девушку медом и маслом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что финальный этап корпоративного социального проекта ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции» прошел в Казани. В Центре семьи «Казан» собрались ставшие победителями региональных этапов конкурса семьи железнодорожников, работающих на всех 16 железных дорогах России.