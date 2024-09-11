В Год семьи в Казани чествовали 16 семей железнодорожников со всей России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финальный этап корпоративного социального проекта ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции» прошел сегодня в столице Татарстана. В Центре семьи «Казан» собрались ставшие победителями региональных этапов конкурса семьи железнодорожников, работающих на всех 16 железных дорогах России.

В числе гостей оказались Артур и Анастасия Бабаджановы, победители «Дорожного этапа». Их знакомство состоялось на отдыхе в Лазаревском Краснодарского края 21 год назад.

«Мы с подругой поехали на отдых, а будущий супруг приехал с сестрой. Мы попали в одну частную гостиницу, там и познакомились. У нас [был] курортный роман», — вспомнила Анастасия Бабаджанова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Женщина работает методистом в Тульском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД», а ее супруг Артур — ведущим специалистом Департамента управления персоналом.

«Участвуем в социальном проекте третий год, благодаря конкурсам наша семья стала более сплоченной», — отметила Бабаджанова.

Супруги воспитывают двоих сыновей — 9-летнего Дамира и 13-летнего Даниила. За активное участие в проекте «Семейные ценности и традиции» семья получила в награду путевку в Анапу, куда отправится в следующем году.

«Рецепт семейного счастья — во взаимопонимании и поиске компромиссов», — уверен Артур Бабаджанов.

Как сообщила «Татар-информу» главный специалист Департамента социального развития ОАО «РЖД» Анна Рябухина, проект «Семейные ценности и традиции» проводится уже в четвертый раз. За это время более 30 тыс. семей по всей стране приняли в нем участие. В этом году на протяжении нескольких месяцев в интернете проходили различные мастер-классы. В «личных кабинетах» на площадке проекта участники выполняли конкурсные задания.

«В Год семьи мы впервые создали семейные клубы. Семьи из онлайн-пространства перешли в оффлайн, для них были организованы встречи. На каждой из 16 железных дорог были созданы свои семейные клубы, которые соревновались между собой. Главная идея проекта заключается в сохранении традиционных семейных ценностей», — пояснила Рябухина.

Она также сообщила, что в конкурсах принимают активное участие династии железнодорожников. Самые активные получают ценные подарки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Семьи были награждены на своих дорогах путевками в оздоровительные учреждения. Четырнадцатого сентября в Казани на финальной церемонии награждения будут отмечены представители трех семейных клубов. Награждение пройдет в Поволжской академии спорта и туризма», — добавила Рябухина.

Сегодня в казанскую «Чашу» были приглашены представители 16 семей со всей России, в том числе представители нескольких династий, чей общий трудовой стаж превышает 150 лет. Семьи расписались в Книге почета Управления ЗАГС Казани и получили в награду памятные медали. Кроме того, гости стали свидетелями двух торжественных церемоний бракосочетания с элементами национальных татарских традиций.