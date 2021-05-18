«Зеленый фитнес» будут проводить в татарстанских дворах

Проект «Зеленый фитнес», который уже шесть сезонов проходит в парках Татарстана, в этом году перенесется во дворы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил президент «Корпорации активной молодежи» и руководитель проекта Мурат Димитров.

«В этом году у нас есть задача проводить занятия во дворах жилых комплексов, поэтому мы сейчас активно занимаемся поиском подходящих. Уже есть договоренности с 30 дворами по Татарстану», – отметил Димитров.

Он подчеркнул, что при желании жители двора могут сами написать организаторам «Зеленого фитнеса», если они хотят, чтобы тренировки проводились у них, но для этого нужно собрать минимум 30 человек, тогда уже во двор могут направить тренера для проведения регулярных занятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый сезон проекта «Зеленый фитнес» стартует в Татарстане с 22 мая.