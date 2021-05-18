В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»

В Татарстане 22 мая стартует седьмой сезон проекта «Зеленый фитнес». В период до сентября в десяти крупнейших городах республики пройдут порядка 600 тренировок по 21 направлению. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал президент «Корпорации активной молодежи» и руководитель проекта Мурат Димитров.

«В этом сезоне по всей России мы планируем провести порядка 2 тысяч тренировок, 600 из них в Татарстане. В этом году ключевое требование безопасности, связанное с пандемией – это соблюдение социальной дистанции, а также мы рекомендуем регистрироваться на занятия заранее онлайн. Но ограничений по количеству участников в этом году нет», - отметил спикер.

Он пояснил, что для седьмого сезона проекта полностью подготовлен специальный сайт, где участники могут заранее зарегистрироваться на тренировку, получить бесплатный билет, благодаря чему зарабатывать специальные баллы. В сентябре на основе этого будут разыграны призы от организаторов проекта, такие как ноутбук, квадрокоптер, электросамокат, умные весы и многое другое.

Приходить на тренировки можно и без этих билетов, но Димитров призвал все-таки регистрироваться заранее, потому что благодаря этому можно получать уведомления о возможной отмене тренировки или необходимом инвентаре.

В этом году в проекте заявлено 21 направление для тренировок: зумба, йога, кроссфит, стретчинг, workout, функциональная тренировка, гимнастика, единоборства, цигун, калланетика, фитнес в парах, фитнес на батутах, капоэйра, танцы, аэробика, фитнес 50+, детский фитнес, бег, скандинавская ходьба, велотренировки, а также специальная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Занятия в столице РТ будут проходить в десяти разных парках, сообщил директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Роберт Гарипов.

«В этом году спортивные занятия пройдут в десяти парках: парк имени Горького, Урицкого, набережная Кабана, Центр Семьи "Казан", Горькинско-Ометьевский лес, парк Победы, пляж озера "Комсомольское" и парк "Черное озеро"», - сказал Гарипов.

Проект «Зеленый фитнес» создали в Казани, после чего он распространился по другим 43 регионам страны. Всего в нем поучаствовало более 500 тыс. человек. Этот проект поможет достигнуть целевого показателя национального проекта «Демография», по которому нужно привлечь 55% жителей Татарстана к систематическим занятиям спортом, добавил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Мы надеемся, что благодаря таким проектам, как «Зеленый фитнес», поставленная перед нами задача будет исполнена», - заключил Садриев.

Напомним, открытие седьмого сезона проекта «Зеленый фитнес» состоится 22 мая в 16:00 в парке имени Горького. Посетителей ждет танцевальная битва тиктокеров, презентация всех направлений, а также зарядка под живую музыку.