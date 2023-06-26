«Порча и кража становятся повседневностью»: Казань даст бой «парковым вандалам»

Площадь общественных пространств в Казани с 2012 года выросла в три раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из груды непонятно чего — в излюбленное место нашей столицы»

Площадь общественных пространств в Казани с 2012 года выросла в три раза. Если раньше под парки и скверы было отведено 174 гектара, сегодня уже 531 гектар.

«Зеленые пространства — легкие нашего города. Работу по созданию и благоустройству скверов необходимо продолжать. Где-то мы пересматриваем пространства. По-новому смотрим на привычные территории. Если год назад по Ленинской дамбе прогуливаться было сомнительным удовольствием, то на сегодняшний день создан пешеходный веломаршрут. А рыбацкий полуостров просто не узнать! Из груды непонятно чего — спасибо Комитету благоустройства, которые создали дизайн, — превратили полуостров в уже излюбленное место нашей столицы», — отметил мэр Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Ильсур Метшин: «Зеленые пространства — легкие нашего города. Работу по созданию и благоустройству скверов необходимо продолжать» Фото: kzn.ru

Мэр заметил, что для Казани важен принцип полицентричности, чтобы каждый район имел свою «изюминку» и каждое общественное пространство было индивидуальным.

По его словам, при этом отдается и «дань прошлому». «Воссоздавая исторический облик Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе, важно не потерять связь с нашим прошлым», — подчеркнул руководитель города.

Благоустраиваются и сложные общественные пространства как, например, заболоченная территория бульвара Серова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благоустраиваются и сложные общественные пространства как, например, заболоченная территория бульвара Серова.

«Это наследие советского прошлого, когда труба канализационного и ливневого коллектора обрывается на полпути и десятками лет создается заболоченная территория. Нашли инженерные решения. На сегодняшний день данная территория осушается. Надеемся, что в жизни парки будут еще красивее, чем на рисунках», — сказал градоначальник.

Игорь Куляжев: «Всего в этом году появится восемь обновленных общественных пространств, в том числе шесть — в рамках федеральной программы» Фото: kzn.ru

Самыми дорогостоящими объектами стали Кремлевская дамба и ЦПКиО им. Горького

Всего в этом году появится восемь обновленных общественных пространств, в том числе шесть — в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Самым крупным объектом в 2023 году стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы с объемом финансирования 337,8 млн рублей.

Еще один дорогостоящий объект – реконструкция входной группы ЦПКиО им. Горького, на которую направят 331,4 млн рублей.

Фото: kzn.ru

На вторую очередь парка у ЖК «Светлая долина» будет потрачено 291 млн рублей, на сад рыбака в Кировском районе — 170 млн рублей.

Бульвар на ул. Серова обойдется в 100 млн рублей, реконструкция Юнусовской площади — в 80 млн рублей, завершение первой очереди ТРК «Зеркала Татарстана» — в 5 млн рублей.

На сегодняшний день на 40% завершена 2-я очередь Сада рыбака, на 40% — Юнусовская площадь, на 34% — входная группа ЦПКиО им. Горького, на 30% — 1-я очередь ТРК «Зеркала Татарстана», на 4% — 2-я очередь парка ЖК «Светлая долина», на 4% — бульвар на ул. Серова.

Уже открыли из перечня стелу «Город трудовой доблести», она обошлась в 130 млн рублей.

Практически завершены работы по созданию велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы Фото: kzn.ru

«Получился панорамный маршрут с лучшими видами на Кремль, Центр семьи „Казан“ и центр города»

Практически завершены работы по созданию велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы, который проходит по обеим сторонам дамбы — от Центра семьи «Казан» до улицы Пролетарская. Объект готов на 98%.

«Маршрут станет важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42- километровый маршрут от Голубых озер до Волги», — подчеркнул Игорь Куляжев.

Фото: kzn.ru

На пути веломаршрута обустроены зоны отдыха, в которых установлены скамейки и велопарковки. Вдоль маршрута высажены более 600 деревьев и более 3 тыс. кустарников.

«Получился протяженный панорамный маршрут с лучшими видами на Кремль, Центр семьи „Казан“ и центр города», — заявил докладчик.

Также проведено благоустройство полуострова Рыбацкий, примыкающего к дамбе. Здесь проложили инженерные сети, сделали пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы — скамейки, бревна, урны, также есть велопарковки.

Знаковым проектом станет реконструкция территории у входа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького Фото: kzn.ru

«Территория приобретет интересный ландшафт, который добавит гостеприимства и уюта этому месту»

Знаковым проектом станет реконструкция территории у входа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького (ЦПКиО). Сейчас это большое пустующее пространство площадью в 12 тыс. квадратных метров.

Задача реконструкции – «переосмыслить» назначение территории и «наделить понятным функционалом». «Будет создана благоустроенная парадная зона перед монументом и стелой. Появятся скамейки, столики, навесы для спокойного и комфортного отдыха. Будет изменена зона остановки и спусков в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс», — сообщил он.

Фото: kzn.ru

На сегодняшний день в рамках проекта ведутся работы по устройству велопешеходного маршрута от площади по ул. Н. Ершова до сквера им. Толстого.

«Территория приобретет разнообразный, интересный ландшафт, который добавит гостеприимства и уюта этому месту. Зеленые насаждения позволят защитить площадку от пыли и шума, а также от продувания ветром», — сообщил он.

Также Куляжев отметил, что под площадкой находится подземный паркинг и здесь нет плотного грунта, поэтому предпочтение будет отдано кустарникм.

«Хотя и без деревьев мы территорию тоже не оставим. Будут посажены липы, рябины, клен татарский и белый тополь. Кустарники достаточно обильно украсят площадку — будет два вида спиреи, пузыреплодник, ирга, дерен, почвопокровная роза и другие. Часть из них разместится в кадках в зоне со скамейками. В целом появится несколько зеленых участков, которые помогут нам правильно перераспределить пешеходные потоки», — заключил спикер.

«На его месте будет воссоздан исторический облик фонтана со скульптурой, дополнительно будет реализован светодинамический сценарий водной картины фонтана» Фото: kzn.ru

Новый фонтан в парке «Сад рыбака» оснастят подсветкой с девятью индивидуальными водными контурами

Докладывая о реконструкции «Сада рыбака», Игорь Куляжев напомнил, что ключевым элементом парка является центральная площадь с фонтаном, который установили в 1936 году. Это была чаша со скульптурой рыбака.

В последние годы чаша использовалась в качестве вазона для цветов. Обследование показало, что скульптура в аварийном состоянии. Объект пришлось демонтировать.

«На его месте будет воссоздан исторический облик фонтана со скульптурой, дополнительно будет реализован светодинамический сценарий водной картины фонтана, будет 9 индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы с подсветкой в вечернее время», — анонсировал Куляжев.

На данный момент в парке специалисты демонтировали изношенные теннисные корты и часть спортплощадок.

Вместо них появятся новый современный теннисный корт, площадки для баскетбола и волейбола, появятся парковые гирлянды, а территорию дополнительно озеленят.

При реконструкции были учтены пожелания жителей района, которые они высказали на общественных обсуждениях и встречах. «Например, в парке посадят ель, а на детской площадке установят дополнительные скамейки», — сообщил докладчик.

На проявление «паркового вандализма» в своем докладе обратил внимание Игорь Куляжев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Призываю проявить профессионализм и найти виновных»

На проявление «паркового вандализма» в своем докладе обратил внимание Игорь Куляжев. «К сожалению, в этом году он особенно заметно присутствует в общественных пространствах города. Порча и кража имущества происходят регулярно и становятся печальной повседневностью», — сообщил выступающий.

За последние недели выбиты двери и разрушено оборудование общественных туалетов, находящихся в парке «Салават Купере» и сквере «Ак чәчәкләр». Также на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской дамбы установили вращающиеся на 360 градусов скамейки, благодаря которым можно наслаждаться панорамными видами города. В первую же ночь на них появились граффити. А когда их удалось удалить, они были нанесены хулиганами повторно в тот же день.

«Все помнят также разбитые в апреле фонари на Фестивальном бульваре по ул. Декабристов», — посетовал Куляжев.

Он обратился к жителям Казани с призывом бережно относиться к паркам и скверам, ведь тогда общественные пространства смогут радовать еще долгие годы.

В свою очередь Ильсур Метшин заявил, что это порча государственного имущества, поскольку на благоустройство идут в том числе и налоговые платежи самих же казанцев. Количество камер он предложил увеличить там, где чаще всего происходят акты вандализма.

«К сожалению, УВД не помогают нам в этом вопросе, они считают — это не их уровень ответственности. Давайте увеличим количество видеокамер, обратимся к неравнодушным жителям, может, и УВД посчитают нужным позаниматься этим вопросом. Понятно, они заняты другими масштабными задачами, но это порча государственного имущества, на это уходят налоги налогоплательщиков. Постоянно мы боремся с последствиями. Для чего постовые существуют, для чего патрульная полиция ходит? Конечно, хотелось бы, чтобы таких случаев не было, но коль скоро они есть, и это не тысяча людей, я призываю проявить профессионализм и найти виновных», — заявил градоначальник.

Ильсур Метшин предложил увеличить количество камер там, где чаще всего происходят акты вандализма Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На Сабантуе в Казани правонарушений не допущено»

На совещании Ильсур Метшин поднял тему прошедшего и предстоящего праздников в столице Татарстана. Так, в минувшие в Казани отметили Сабантуй. Мероприятия на четырех площадках объединили свыше 175 тыс. человек, только на площадке в поселке Мирный собралось более 110 тыс. жителей и гостей Казани.

Мэр выразил благодарность за организацию праздника всех, кто к этому причастен, а особенно коллег из районов республики, которые приехали и организовали в подворьях концертные программы, праздничную торговлю, выставки.

«Это большой труд. Еще раз мы показали единение нашего многонационального народа, любовь и уважение к традициям. Будем и впредь над этим работать», — подчеркнул глава города.

Он также поблагодарил за работу службы, которые поддерживали общественный порядок на Сабантуе. Мэр подчеркнул, что никаких ЧП на площадках во время Сабантуя и после него зафиксировано не было.

«Управление внутренних дел и утром, и вечером докладывало, что никаких правонарушений не допущено. Люди с удовольствием посмотрели праздник, пришли с детьми, внуками, отдохнули. Это тоже говорит о культуре нашего многонационального народа и о том, что мы умеем отдыхать и праздновать», — сказал руководитель города.

Максимально внимательно Ильсур Метшин поручил главам администраций и соответствующим службам отработать предстоящий праздник Курбан-байрам.

«Общественный транспорт на Курбан-байрам начнет ходить с 1.30»

Начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров доложил, что общественный транспорт Казани в Курбан-байрам, 28 июня, начнет курсировать в 1.30. Он также напомнил, что в Татарстане 28 июня будет нерабочим праздничным днем.

В мечетях Казани Курбан-байрам начнется с чтения Корана после восхода солнца в 2.30. Затем пройдет праздничный вагаз, а в 03.30 — гает-намаз.

После праздничной молитвы начнется обряд заклания животных, который будет длиться с 28 по 30 июня. Для него определили 17 площадок в разных точках Казани, это мечети «Аль-Марджани», «Апанаевская», «Тынычлык», «Гадел», «Ризван», «Билял», «Куддус», «Иман Нуры», «Биста Нуры Габделгаллям», «Казан Нуры».

Также верующие могут прийти в мечети «Салихзян», «Маулид», «Фатиха», «Рамазан», «Ахмадзаки», «Раджаб» и комплекс «Курбан Байрам».

«Религиозным объединениям будет оказано содействие в организации данного мероприятия. Службы города организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забоя в неустановленных местах», — отметил спикер.

Правоохранительными органами будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих. Также будут предусмотрены все необходимые санитарно-противоэпидемические меры.