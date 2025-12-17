Зеленые лабиринты и висячие сады: Искандаров представил новую концепцию Менделеевска

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Менделеевском районе в 2026 году планируют запустить новый, четвертый кластер развития – экологический – в рамках программы «Химия родного города», анонсировал на итоговой пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» глава района Роберт Искандаров.

Он напомнил, что программа «Химия родного города» стала для муниципалитета долгосрочной стратегией развития. Ее реализация началась с формирования собственного дизайн-кода и мастер-плана – документа, рассчитанного на 10 лет и реализуемого поэтапно.

В основе программы – три ключевых кластера. Базовым стал образовательный кластер, за которым последовательно развивается кластер комфортной городской среды. Третьим направлением определен туристический кластер. Именно они заложили фундамент для дальнейших преобразований в районе.

Общий объем инвестиций химического комплекса «Аммоний» во все три кластера с учетом софинансирования республики на сегодняшний день составляет 2,5 млрд рублей. Более 1 млрд рублей – это собственные вложения предприятия.

«Мы видим первые ощутимые результаты этой работы. У нас есть база, есть пространства, где можно проводить встречи, занятия, вовлекать детей и молодежь. Теперь нас ждет новое наполнение», – отметил Искандаров.

Следующим этапом развития станет запуск экологического кластера. В его рамках готовится масштабная программа по интеграции экозанятий и воркшопов для детей на территории городских парков.

Ключевым проектом нового направления станет концепция «город-сад». Таким в перспективе власти и жители хотят видеть Менделеевск. Реализация программы будет проходить поэтапно совместно со службой озеленителей «Зеленый город».

Важной частью проекта станет участие горожан. В новом году планируется запустить народное голосование, где жители смогут выбрать общую концепцию озеленения и предложить собственные проекты. Параллельно администрация района разрабатывает профессиональный план совместно с архитекторами и ландшафтными дизайнерами, стараясь бережно вписать новые зеленые зоны в существующую городскую среду.

Первой территорией для реализации экологического кластера станет участок на улице Тукая. Сейчас это пустырь площадью более двух тысяч квадратных метров. Здесь появится живой зеленый лабиринт – редкий для российских городов объект. Его высота составит около двух метров, а протяженность по прямой – почти километр. Лабиринт разместят вблизи жилых домов, подготовка растений уже началась.

В перспективе в районе планируют занять и другие подобные территории нестандартными «зелеными» решениями – каскадами растений, новыми парками, лабиринтами и даже висячими садами на набережной. Один из таких проектов уже разработан, окончательный выбор будет сделан вместе с жителями.

«Город химиков – это прекрасное звание. Но город химиков – сад – наша основная цель», – подчеркнул Роберт Искандаров.