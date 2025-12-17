«Кыш фест» и «Валенки-фест»: в Менделеевске стартует зимняя программа «Тепловой эффект»

В новогодние праздники в Менделеевске стартует зимняя программа «Тепловой эффект». Об этом на итоговой пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

По его словам, все мероприятия программы будут проходить на открытых площадках. Центральным событием станет фестиваль «Кыш фест», подготовленный командой купола «Атмосфера». Проект стал победителем зимнего сезона грантового конкурса Раиса республики «Курше».

«Мы выбрали очень теплое название, потому что все праздники этой программы будут проходить на улице. Самым крупным событием станет фестиваль «Кыш фест», – отметил Роберт Искандаров.

В рамках фестиваля запланированы чайный фестиваль «Чайлик», блинная станция «Мич коймагы» с бабушкиным вареньем, уличные спектакли театра «Легкие крылья», зимний диджей-сет «Шома боз» от Dj Assyuyum, детская анимационно-развлекательная программа и ростовые куклы. Для гостей будут работать зоны мастер-классов «КышАрт», где можно создать сувенир на память о фестивале.

Отдельно откроется игровая зона «Уен» с зимними забавами и соревнованиями, в том числе забегами в валенках и катанием на ватрушках. Фотографии можно будет сделать в «Якты фотозоне». Также будет работать почта добрых пожеланий «Жылы хат», где участники смогут оставить теплые слова городу и отзывы о мероприятиях в обмен на подарки.

Еще одним проектом – победителем конкурса «Курше», вошедшим в программу «Тепловой эффект», станет семейный гастрофестиваль.

Кроме того, зимой в Менделеевске пройдут этнофестиваль «Рождественские чудеса», лыжные гонки в гору «Царь горы», семейное ориентирование в лесу, соревнования по зимнему футболу «Валенки-фест», а также этнофестиваль «Периодическая система традиций».

«Это только часть мероприятий «Теплового эффекта», которые запланированы на уличных площадках. Ждем гостей на наши мероприятия – будет весело и с душевной теплотой, как всегда в Менделеевске», – подчеркнул глава района.