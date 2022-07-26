Зеленского попросили рассмотреть кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Украины

На сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского разместили петицию, в которой его просят предоставить экс-премьеру Британии Борису Джонсону гражданство и назначить его на пост премьера Украины.

«Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения в Украину; образованность в политической, финансовой и юридических сферах», – цитирует РИА Новости текст петиции.

Петицию внесли только сегодня, она набрала более 70 голосов. Чтобы ее рассмотрели, отдать свой голос должны 25 тыс. человек.

Напомним, Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Британии 7 июля на фоне правительственного кризиса из-за скандала вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. После своей отставки он заявил, что Великобритания продолжит поставлять необходимую оборонительную помощь «так долго, как это необходимо».

Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. В ответ на это западные страны начали наращивать поставки вооружения Киеву.