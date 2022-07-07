Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Британии

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

«Я буду исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый лидер», – сказал он.

Джонсон также пообещал, что Правительство Британии будет поддерживать Украину и после его отставки «так долго, как потребуется», пишет РИА Новости.

Напомним, в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства из-за скандала вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Несколько лет назад Пинчера обвиняли в сексуальных домогательствах. Утверждается, что Джонсон знал о прошлом Пинчера, однако это не помешало ему назначить его заместителем координатора парламентской фракции консерваторов.

Британские СМИ тем временем пророчат кресло Джонсона его предшественнице Терезе Мэй – об этом, в частности, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Консервативной партии.