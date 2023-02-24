Зеленский заявил о подготовке к наступлению на Крым

Украина готовится к возвращению Крыма под свой контроль. Об этом на пресс-конференции заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Всё зависит от нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формирование бригад наступления — разной категории и разного характера», — заметил Зеленский, отвечая на вопрос о шансах занять полуостров в этом году (цитата по УНИАН).

При это Президент Украины констатировал, что каждый человек в его стране хотел бы, «чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным».

Ранее, в ноябре 2022 года, Владимир Зеленский в интервью британской газете Financial Times подчеркнул, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем».

Позднее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Киева.