Зеленский сменил секретаря СНБО — им стал экс-глава Службы внешней разведки Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) – им стал глава СВР Александр Литвиненко. Указы о его увольнении с прежней должности и назначении на новый пост опубликованы на сайте украинского лидера.

Также на портале размещен указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, который работал на этом посту с октября 2019 года.

Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки с июля 2021 года. Новым руководителем ведомства назначен Олег Иващенко.