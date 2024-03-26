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Зеленский сменил секретаря СНБО — им стал экс-глава Службы внешней разведки Литвиненко
Президент Украины Владимир Зеленский сменил секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) – им стал глава СВР Александр Литвиненко. Указы о его увольнении с прежней должности и назначении на новый пост опубликованы на сайте украинского лидера.
Также на портале размещен указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, который работал на этом посту с октября 2019 года.
Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки с июля 2021 года. Новым руководителем ведомства назначен Олег Иващенко.
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