Зеленский пообещал сменить стратегию противостояния России

Украина изменит стратегию боевых действий против России, заявил NBC News Президент Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ разрабатывают новые планы и операции, которые позволят военным наносить неожиданные удары по территории России, а также ускорить продвижение вперед.

Однако, констатировал украинский лидер, бойцам не удастся добиться успехов без соответствующего оружия.

Ранее украинский военный заявил, что этой зимой ВСУ планируют провести масштабное «наступление дронов» против России.