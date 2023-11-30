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Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым
Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что в регионе уже почти десять лет идут боевые действия и многие местные жители воевали против ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве, сообщает издание «Страна.ua».
«Может так произойти, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Если, например, мы берем Донбасс, люди десять лет живут там, но не там. Живут в другом измерении. Я считаю, будет сложнее с Донбассом, [чем с Крымом]», — заметил Президент Украины.
Политик констатировал, что «территории возвращаются с людьми», а «если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По его словам, разница между двумя регионами заключается в том, что в Донбассе «десять лет была контактная линия и были постоянные боевые действия», тогда как в Крыму этого не было.
«Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись. Или есть какая-то история. Отношения понятны», — пояснил Зеленский и добавил, что для украинцев на контролируемых ВСУ территориях главным является сохранение «целостности» общества.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Украины усомнился во вступлении страны в НАТО.
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