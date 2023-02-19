Зеленский ввел санкции против Мосбиржи и 333 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. Кроме того, под рестрикции украинского лидера попали 333 физлица, среди которых топ-менеджеры «Альфа-банка».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)», – говорится в тексте указа.

Санкции вводятся на десять лет, в числе прочего они предусматривают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

Напомним, также в этом году Зеленский ввел санкции против российских компаний, две из которых – башкирские, а в конце прошлого года под рестрикции попали 40 компаний Татарстана и 11 физлиц, проживающих в республике.