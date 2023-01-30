Зеленский ввел санкции против еще двух компаний из Башкирии

Под очередные санкции украинского лидера Владимира Зеленского попали еще две организации из Башкиртостана – «Башкирская содовая компания» и «Башкирская перевозочная компания», передает «Башинформ» со ссылкой на сайт правительства Украины.

Рестрикции будут действовать 10 лет и включают блокировку активов и вывод капитала, аннулирование лицензий, а также ограничение операций и транзита через территорию Украины, указывается в документе.

Помимо «БСК» и «БПК», в список включены еще 180 компаний из России и Беларуси, среди которых «Уралкалий», «Щекиноазот», Сибирская лизинговая компания, «Беларуськалий», «СГ-Транс» и другие.

Напомним, в прошлом году Зеленский также ввел санкции против главы Башкирии Радия Хабирова и его советника, певца Радика Юльякшина, известного под псевдонимом Элвин Грей. Также под ограничения попали 40 компаний Татарстана и 11 физлиц, проживающих в республике.