Зеленский ввел санкции против Минстроя, Росмолодежи и МГЕР

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел ограничительные меры против 108 физических и 37 юридических лиц, связанных с Россией. Ранее соответствующее решение принял украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Из приложенных к указам санкционных списков следует, что рестрикции затронули в том числе Министерство строительства и ЖКХ РФ, Росмолодежь, «Роспатриотцентр» и «Молодую гвардию „Единой России“», а также некоторые благотворительные и волонтерские организации.

Кроме того, под санкции попали глава Крыма Сергей Аксенов, руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник и депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, а также ряд чиновников из новых регионов.

Помимо этого, ограничительные меры введены против бывших украинских политиков, перебравшихся в Россию. Среди них — Премьер-министр Украины при Викторе Януковиче Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, на которого недавно было совершено покушение.

Санкции будут действовать на протяжении пяти и десяти лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Стоит отметить, что против части фигурантов Киев уже вводил санкционные ограничения.