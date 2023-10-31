ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева

Сотрудники ФСБ России задержали соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ.

Как указано в сообщении, координатором покушения стал 46-летний житель Ялты. Мужчина по заданию СБУ организовал слежку, оборудовал тайник со средствами поражения, которые дальше применялись при покушении.

Позднее правоохранителям удалось задержать мужчину, он дал признательные показания. У задержанного изъяли самодельную бомбу, фото экс-депутата, а также схемы подходов к его дому и офису.

Напомним, в минувшую пятницу на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение. В настоящее время угроза жизни отсутствует, состояние здоровья экс-депутата оценивается как удовлетворительное.