Белый дом: Мы удовлетворили все потребности Украины в оружии для контрнаступления

Запад полностью уверен в том, что передал Киеву все вооружения, которые нужны были для контрнаступления. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы полностью уверены, что мы удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное», – приводит слова Кирби ТАСС.

Представитель Белого дома пояснил, что под «мы» он подразумевает не только Соединенные Штаты, но и союзников и партнеров.

Кирби добавил, что в предстоящие месяцы западные страны готовы поставлять Украине оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых Россией и использованных, в перспективе приоритетом военных поставок будут оставаться системы ПВО.