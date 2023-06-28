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Зеленский внес в Раду проект закона о переносе празднования Рождества на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Документ опубликован на сайте парламента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что народу Украины «долгое время навязывалась российская идеология <…>, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», тогда как большинство православных церквей празднуют его 25 декабря.
Целями законопроекта названы «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря». Также предполагается перенос празднования Дня украинской государственности с 28 июля на 15 июля, а Дня защитников и защитниц Украины — с 14 октября на 1 октября.
Ранее, 24 мая, Православная церковь Украины, которую Русская православная церковь считает раскольнической, утвердила переход на новоюлианский календарь, что предполагает, в частности, празднование Рождества 25 декабря. До этого, в начале февраля, аналогичное решение приняла Украинская грекокатолическая церковь.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 мая.
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