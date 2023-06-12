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Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 мая
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На Украине День Победы теперь будут праздновать не 9, а 8 мая. Соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Официально праздник будет именоваться «Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Он будет выходным днем.
Вместо Дня Победы 9 мая на Украине станут отмечать День Европы. Он будет не выходным, а рабочим днем.
Законопроект был внесен в Верховную Раду по инициативе Президента Украины 8 мая этого года.
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