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Политика 12 июня 2023 15:22

Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 мая

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На Украине День Победы теперь будут праздновать не 9, а 8 мая. Соответствующий закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Официально праздник будет именоваться «Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Он будет выходным днем.

Вместо Дня Победы 9 мая на Украине станут отмечать День Европы. Он будет не выходным, а рабочим днем.

Законопроект был внесен в Верховную Раду по инициативе Президента Украины 8 мая этого года.

#Украина #Владимир Зеленский #День Победы
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