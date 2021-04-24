Украина согласилась на переговоры по Донбассу, но без ДНР и ЛНР

Украина согласна провести переговоры по Донбассу с Россией, Францией и Германией. Однако самопровозглашенные республики не могут участвовать в них ни в минском, ни в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович, сообщает РИА Новости.

Ранее Россия предложила участникам нормандского формата провести встречу в Донбассе. При этом в обсуждении перемирия могли бы принять участие представители Донецка и Луганска, сообщалось в письме замглавы администрации Президента РФ Дмитрия Козака.

«Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про „республики ДНР и ЛНР“, чем фактически вышел из минских соглашений. Словесно это сильный удар по минским соглашениям. Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: „Вы вообще хотите дезавуировать минские соглашения? Что это за „ЛДНР“ в нормандском формате?“ Украинская сторона не согласна на такие условия», — заявил Арестович.

На встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин рассказал, что Украине стоило бы обсудить ситуацию в Донбассе с представителями ДНР и ЛНР и лишь затем привлекать к диалогу третьи страны.