Зеленский уволил бывшего партнера по бизнесу Шефира с должности первого помощника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ размещен на сайте украинского лидера.

Кроме того, Зеленский освободил от должностей трех своих внештатных советников, Олега Устенко, Михаила Радуцкого и Сергея Трофимова, и двух уполномоченных — Наталью Пушкареву (по делам волонтеров) и Алену Вербицкую (по защите прав военнослужащих).

Сергей Шефир занимал должность помощника Президента Украины с мая 2019 года. До этого он был сооснователем студии «Квартал-95», созданной на базе команды КВН «95-й квартал», капитаном которой был Зеленский. Будущие глава государства и его помощник стали совладельцами «Квартала». Возглавив Украину, Зеленский передал в управление свою долю в бизнесе, но продолжил получать дивиденды.

В сентябре 2021 года на Сергея Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль чиновника недалеко от села Лесники Киевской области. Водитель был ранен, но сам Шефир не пострадал. Зеленский назвал покушение на своего сотрудника ценой инициированных им реформ.

На днях Президент Украины сменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны — им стал экс-глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов вскоре был назначен послом в Молдову вместо Марка Шевченко.