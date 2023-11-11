Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса в 2009–2014 годах Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в военно-политический блок без утраченных территорий. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По мнению политика, вопрос присоединения Киева к альянсу нельзя откладывать — соответственно, «пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО». «Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — подчеркнул он.

При этом Расмуссен убежден, что принятие Украины в блок без территорий, которые контролирует РФ, снизит риск начала конфликта между альянсом и Москвой.

Вместе с тем экс-генсек уверен, что «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию боевых действий, но удержит Россию «от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО», и освободит силы ВСУ для дальнейших военных операций.

«Чтобы сделать статью 5 (статья 5 Североатлантического договора посвящена коллективной обороне — прим. Т-и) заслуживающей доверия, России необходимо дать четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом», — заключил Расмуссен, сравнив вступление Украины в альянс в подобном формате с введением бесполетной зоны.

Пока сторонники членства Украины в НАТО полагают, что сейчас принять Киев в блок невозможно как раз из-за статьи 5. По их оценке, присоединение этой страны к альянсу в данный момент означало бы, что НАТО «собирается начать войну с Москвой».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава евродипломатии Жозеп Боррель исключил возможность скорой победы Украины над Россией.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого, 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.