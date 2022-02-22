Зеленский: Украина никому ничего не отдаст

Украина ничего никому не должна, а потому не поддастся ни на какие провокации и не отдаст свои территории. Об этом обращении к украинцам заявил Президент страны Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина остается вера мирному и дипломатическому пути урегулирования конфликта. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — заявил он в эфире телеканала «Рада», комментируя признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Также Зеленский уверил граждан, что границы Украины находятся под надежной защитой, и напомнил, что страна находится под защитой партнеров.

«Если мы увидим изменение ситуации и рост рисков, то вы [украинцы] обязательно будете об этом знать», — цитирует его ТАСС.

Президент Украины также отметил, что международно признанные границы республики останутся неизменными, «несмотря на какие-либо действия или заявления РФ».

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик накануне вечером.