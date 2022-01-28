Зеленский: Перед важными встречами сообщения о «вторжении» России специально нагнетаются

Перед важными встречами вроде «нормандского формата» или «Минска-2» специально нагнетаются сообщения якобы со стороны России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

По его словам, идет наращивание пихологического давления со стороны России, наичнается психологическое запугивание.

«Идет психологический нарратив со стороны, например, России, со стороны сепаратистов, психологическое запугивание. Это происходит очень часто, например, перед любыми встречами — „нормандским форматом“, минскими встречами... то есть, наращивают психологическое давление и, как говорят, повышают ставки», — подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналистов о том, что он знает о так называемой угрозе со стороны России, чего не знает президент США, Зеленский ответил, что у него, как президента независимой страны могут быть свои секреты, также как и у президента США Джо Байдена.

«Я думаю, что у нас очень открытые отношения и наши спецслужбы делятся многими вещами, но есть... понимаете, ты ежедневно держишь руку на пульсе», — добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что не допускают даже мысли о возможной войне с Украиной.