Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Зеленский употреблял наркотики.

По словам Мендель, многие из его окружения знали о подобных случаях.

«Многие видели, как он употребляет наркотики. Все говорили, что это был кокаин. Зеленский курил травку и отдыхал с друзьями из "Квартала 95" в Крыму уже после 2014 года», – сказала она.

Кроме того, экс-пресс-секретарь раскритиковала эмоциональное состояние Зеленского и его поведение. По ее мнению, он «эмоционально неконтролируем» и «оторван от реальности».

В ходе интервью Мендель также заявила, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта ради получения дополнительной финансовой поддержки Запада и считает прекращение боевых действий политически невыгодным для себя.