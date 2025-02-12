Шеф Пентагона: Возвращение Украины к границам до 2014 года – нереалистичная цель

Министр обороны США Пит Хегсет

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Возвращение Украины к границам до 2014 года не является реалистичной целью. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет перед встречей Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО, сообщает издание Axios.

«Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам до 2014 года – нереалистичная цель. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и принесет еще больше страданий», – подчеркнул Хегсет.

«Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять <...>, что прекращение боевых действий и достижение прочного мира являются главным приоритетом», – добавил он (цитата по ABC News).

Говоря о перспективах мирных переговоров, глава Пентагона предположил, что усилия Трампа по снижению цен на энергоносители ослабят российскую «военную машину» и помогут убедить Президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По мнению Хегсета, будущее мирное соглашение должно включать «надежные гарантии безопасности» для Украины, подкрепленные войсками как европейских, так и неевропейских стран, но не Соединенных Штатов.

Кроме того, уточнил министр обороны США, если войска стран НАТО «будут развернуты в качестве миротворцев на Украине», на них не должно распространяться действие статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.