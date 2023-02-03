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Ру Тат
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Политика
3 февраля 2023  01:41

Зеленский рассказал, что провел заседание ставки «в двойном формате»

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего «в двойном формате». Об этом он рассказал в вечернем видеообращени, размещенном в его Telegram-канале.

«Сначала — традиционный полный состав cтавки. Рассмотрели ситуацию на фронте. <...> Обеспечение армии. Подготовку кадров и другие вопросы постоянного внимания cтавки. А затем, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов cтавки в узком формате. Для особо значимого разговора», — сообщил Зеленский.

При этом украинский лидер не стал уточнять, кто именно принял участие во второй встрече и что на ней обсуждалось. 

Ставка верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины была создана после начала широкомасштабных боевых действий. В ее состав входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие украинские чиновники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что агентство Bloomberg узнало: по мнению американских и европейских чиновников, Украина может оказаться вынуждена уйти из Артемовска (Бахмута).

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.
#спецоперация на Украине #Владимир Зеленский
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