Зеленский рассказал, что провел заседание ставки «в двойном формате»
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего «в двойном формате». Об этом он рассказал в вечернем видеообращени, размещенном в его Telegram-канале.
«Сначала — традиционный полный состав cтавки. Рассмотрели ситуацию на фронте. <...> Обеспечение армии. Подготовку кадров и другие вопросы постоянного внимания cтавки. А затем, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов cтавки в узком формате. Для особо значимого разговора», — сообщил Зеленский.
При этом украинский лидер не стал уточнять, кто именно принял участие во второй встрече и что на ней обсуждалось.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что агентство Bloomberg узнало: по мнению американских и европейских чиновников, Украина может оказаться вынуждена уйти из Артемовска (Бахмута).