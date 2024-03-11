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Зеленский раскритиковал Папу Римского за слова о белом флаге для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Папу Римского Франциска после призывов к Киеву поднять белый флаг. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее понтифик отметил, что Украине нужно проявить мужество и не стыдиться решения перейти к мирным переговорам, подняв белый флаг.
В вечернем видеообращении Зеленский прокомментировал эти слова. Сначала он поблагодарил украинских капелланов, которые оказывают поддержку военнослужащим «и молитвой, и разговором, и делом».
«Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — подчеркнул Президент Украины.
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